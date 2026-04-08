Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, während gestern noch die Sorge vor einer massiven Eskalation im Iran-Krieg auf die Anlegerstimmung drückte, sorgte die von Donald Trump verkündete zweiwöchige Waffenruhe heute für ein Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten. Dies zeigt einmal mehr, wie sehr politische Nachrichten und menschliche Emotionen derzeit das kurzfristige Börsengeschehen bestimmen. Gerade in Phasen, in denen politische Schlagzeilen die Märkte im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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