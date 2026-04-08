Chery Heavy Trucks, Gotion und Green Power Morocco haben eine Vereinbarung zur Entwicklung eines 2.000 km langen Elektro-Logistikkorridors zwischen Marokko und Frankreich getroffen. Durch die Kombination von Elektro-Lkw, Akku-Tauschstationen und digitalem Flottenmanagement sollen die Emissionen reduziert werden. Im Rahmen des Projekts gründen der chinesische Batteriehersteller Gotion, dessen größter Aktionär Volkswagen ist, sowie Green Power Morocco ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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