Die Aktie von Seagate Technology zeigt seit Ende März wieder deutlich ansteigende Tendenzen, was zu Beginn der Woche in einem neuen Rekordhoch mündete. Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA steigt der Kurs am Mittwoch um weitere +7,5% an und schiebt sich damit erstmals über die 500-US$-Marke. Wie viel Potenzial steckt jetzt noch drin? Gewinnmitnahmen nach Höhenflug Aktien von Speicherchipunternehmen waren in der zweiten Märzhälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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