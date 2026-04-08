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Dow Jones News
08.04.2026 18:21 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX klettert mit Iran-Waffenruhe über 24.000 Punkte

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX klettert mit Iran-Waffenruhe über 24.000 Punkte

DOW JONES--Die Verständigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe hat zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt für eine Erleichterungsrally gesorgt. Der DAX machte einen Satz um 5,1 Prozent auf 24.081 Punkte nach oben. Gleichzeitig sorgte die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Sorte Brent verbilligte sich um 12,7 Prozent auf 95,37 Dollar.

Profiteure der aktuellen Entwicklungen waren unter anderem die Aktien der Fluggesellschaften und der Reiseveranstalter. So stiegen Lufthansa um 10,3 Prozent und Tui machten einen Satz um 9,9 Prozent nach oben. Bei den Autotiteln legten VW um 5,5 Prozent zu, Mercedes-Benz um 4,6 Prozent und BMW um 5,3 Prozent. Der Autosektor war von den Feindseligkeiten im Nahen Osten stark betroffen. Grund waren Sorgen über höhere Preise für Benzin sowie Strom und Aluminium, welche die Kosten für die Fahrzeugherstellung erhöhen. Für Konjunkturwerte wie Siemens, Kion und Heidelberg Materials ging es um bis zu 10,2 Prozent aufwärts.

Die Titel von Reedereien waren ebenfalls gesucht. Hapag-Lloyd gewannen 6,9 Prozent. Das Unternehmen hält die Situation am Persischen Golf nach der vereinbarten Waffenruhe jedoch weiter für gefährlich. "Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiter von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab", so ein Unternehmenssprecher zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig prüfen wir kontinuierlich und sehr sorgfältig, zu welchem Zeitpunkt eine Durchfahrt wieder möglich sein wird."

Kräftige Verluste gab es dagegen bei K+S (-8%). Hier hatte man wegen der Nahost-Spannungen auf einen weiteren Anstieg der Düngerpreise gesetzt. Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) stiegen um 8,9 Prozent. Der Markt honorierte die Profitabilitätsziele bei einem gleichzeitig hohen Umsatzwachstum. Im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente legte der Umsatz im ersten Quartal um 35 Prozent zu. Gleichzeitig wurde der Jahresausblick bestätigt, was eine angepeilte Gewinnmarge von 2 bis 2,5 Prozent vorsieht. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagte ein Händler. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.081  5,1    -2,0 
DAX-Future   24.266  3,7    -6,4 
XDAX      24.076  4,4    -2,0 
MDAX      30.295  5,4    -1,0 
TecDAX      3.596  5,0    -0,9 
SDAX      17.235  4,2    0,2 
        zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future   126,24  156 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

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