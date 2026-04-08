© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaNach Kursverlusten raten große US-Banken wieder zu Tech-Aktien. Sie sehen starke Gewinne, sinkende Bewertungen und eine seltene Einstiegschance.Nach Monaten schwacher Kursentwicklung rücken große US-Banken wieder näher an Technologieaktien heran. Strategen von Goldman Sachs und Wells Fargo sehen in dem jüngsten Rücksetzer eine ungewöhnlich attraktive Gelegenheit für Investoren, wie CNBC berichtet. Die Bewertungen seien so günstig wie selten. Der Technologiesektor im S&P 500 liegt seit Jahresbeginn mehr als 7 Prozent im Minus. Anleger zweifelten zuletzt daran, ob die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich nachhaltig hohe Gewinne liefern. Fundamentaldaten bleiben stark …Den vollständigen Artikel lesen
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