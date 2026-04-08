Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat Haftpflichttarife für Hunde und Pferde unter die Lupe genommen. Das Fazit lautet: Die Leistungen werden schrittweise besser und es gibt mehr Wettbewerb in der Sparte - aber weiterhin erhebliche Qualitätsunterschiede. Die Landschaft der Haftpflichtversicherungen für Hunde und Pferde ist in Bewegung. Das zeigt das aktuelle Rating von Franke und Bornberg zum Thema. Darin wurden 173 Tarife von 88 Anbietern in der Hundehaftpflicht sowie 136 Tarife von 76 Anbietern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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