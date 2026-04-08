Die Erleichterung am New Yorker Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag förmlich greifbar. Nach den ersten Handelsstunden verfestigen sich die kräftigen Gewinne, die bereits zur Eröffnung signalisiert wurden. Der technologisch geprägte Nasdaq 100 stürmt mit einem Plus von 3,6 % voran, während der Dow Jones Industrial seine Gewinne auf rund 2,7 % ausbaut. Auslöser für die euphorische Stimmung ist die vereinbarte Waffenruhe im Iran-Konflikt und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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