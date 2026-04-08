Die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt hat den internationalen Börsen kräftigen Rückenwind verliehen. Nach starken Vorgaben aus Asien und Europa legten auch die US-Indizes deutlich zu. Unterstützung erhält die Aufholjagd von einem deutlichen Rückgang bei den Ölpreisen, nachdem eine Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus in Aussicht steht. Die Meerenge gilt als zentrale Schlagader für den globalen Energiehandel.Der Dow Jones klettert derzeit um 2,7 Prozent nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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