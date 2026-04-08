© Foto: wO-DALL-ESteigende Kosten und politische Spaltung treiben US-Bürger ins Ausland. Millionen suchen ihr Glück in der Ferne, wer bleibt, muss oft bis ins hohe Alter arbeiten, um zu überleben.Das Leben im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" wandelt sich für immer mehr US-Bürger zu einer finanziellen Sackgasse. Eine toxische Mischung aus explodierenden Lebenshaltungskosten, einer lückenhaften staatlichen Absicherung und einem tiefen gesellschaftlichen Riss führt dazu, dass der Wunsch nach einer Auswanderung kein Nischenphänomen mehr ist, sondern im Mainstream ankommt. Mehr als ein Drittel der US-Bürger würde gerne das Land verlassen, wenn es dazu die Möglichkeit gäbe, wie aus einer großangelegten …Den vollständigen Artikel lesen
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