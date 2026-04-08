Krieg, steigende Ölpreise, nervöse Märkte - Zeiten wie diese verlangen Anlegern einiges ab. Viele Charts sind angeschlagen, die Unsicherheit groß. Doch gerade in solchen Phasen rückt eine Anlageklasse besonders in den Fokus: Dividenden. Sie sorgen für Stabilität im Depot und liefern laufende Erträge, auch wenn die Kurse schwanken.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die DAX-Konzerne schütten in diesem Jahr mit 55,3 Milliarden Euro so viel Geld aus wie nie zuvor. Gleichzeitig zeigt der Blick zurück, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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