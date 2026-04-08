Die Anlagestile von Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman könnten kaum unterschiedlicher sein, und dennoch setzen die drei Star-Investoren in ihren Portfolios auf dieselben 2 Aktien. Hier lohnt sich ein genauerer Blick. Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman werden selten in einem Atemzug genannt, und das vor allem, weil ihre Anlagestile sehr unterschiedlich sind. Während Buffett als Ikone des Value-Investings gilt, fährt Cathie Wood als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE