Zwei Masterclasses, Top-Manager aus der Minenbranche und die 13. Deutsche Rohstoffnacht: Auf der INVEST in Stuttgart trifft exklusives Finanz- und Rohstoffwissen auf direkten Zugang zur Branche.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

gewinnen Sie direkte und praxisnahe Einblicke in die dynamische Welt der Rohstoffanalyse:

Am 17. und 18. April freut sich Björn Paffrath, Gründer der Swiss Resource Capital AG und Herausgeber des premium Börsenbriefes "Der Rohstoff König", Sie zu zwei spannenden und kompakten MASTERCLASSES auf der INVEST in Stuttgart willkommen zu heißen!

Am Freitag, 17. April 2026, von 11:30 - 12:30 Uhr startet Björn seine erste Masterclass "Minenaktien verstehen wie ein Profi: Rohstoffanalyse, Management-Insights und die Erfolgsfaktoren der besten Gold- und Silberminen". Anschaulich und praxisnah, erläutert der bekannte Gold- und Bergbauexperte, zusammen mit Vertretern führender Gold- und Silberunternehmen, u.a.:

wie man die wirklich guten Minenaktien im Rohstoffsektor erkennt.

welche Kennzahlen über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden.

welche Risiken Investoren unbedingt verstehen sollten.

Am Samstag, den 18.04.2026, von 14:00 - 15:00 Uhr, folgt die zweite Masterclass "Gold- und Silberminen richtig analysieren: Das Praxiswissen für Rohstoffinvestoren aus 1. Hand". In dieser kompakten Stunde erhalten alle, die ihr Rohstoffwissen erweitern, vertiefen und erfolgreich in Minenaktien investieren möchten, wertvolle Insights u.a. zu:

den wichtigsten Faktoren, die den Erfolg von Edelmetallunternehmen bestimmen

aktuellen Projekten, Wachstumsstrategien und den Herausforderungen und Chancen beim Aufbau moderner Gold- und Silberminen.

Das alles wohlgemerkt mit exklusivem Input vom Management führender Unternehmen der Branche wie Equinox Gold und Skeena Gold & Silver. Freuen Sie sich auf einen anregenden Austausch auf Augenhöhe und profitieren Sie von spannenden Blicken direkt hinter die Kulissen der Minenindustrie.

Nutzen Sie außerdem die Gelegenheit, sich einen Wissensvorsprung auf der Invest Stage (Mahle Halle (Halle 4), 4D52) zu ergattern. Erfahren Sie bei seinen Vorträgen, welche kurz-, mittel- und langfristigen Chancen der Rohstoff-Superzyklus für Gold- und Silberinvestoren bietet und welche makroökonomischen Trends derzeit den neuen Rohstoffboom treiben.

Im Anschluss an beide Präsentation folgt eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von Equinox Gold und Skeena Gold & Silver.

13. Deutsche Rohstoffnacht im Rahmen der INVEST!

Für noch mehr Branchen-Insights der Extraklasse empfiehlt sich der Besuch der 13. Deutsche Rohstoffnacht. Das alljährliche, hochkarätig besetzte Branchentreffen ist mittlerweile ein hochfrequentierter und fester Bestandteil der INVEST und findet dieses Jahr am 17.04.2026 von 18.00 Uhr bis etwa 22.45 Uhr im ICS Saal C1.2 statt.

Renommierte Experten, Visionäre und Unternehmensführer wie "Mr. Dax" Dirk Müller, Macro- und Finanzexperte und Bestseller-Autor, Marc Friedrich, Finanzexperte, Bestseller-Autor und Visionär, Florian Kössler, Kai Hoffmann, Rohstoffexperte und Mitgründer KAMAVEST undhochrangige Vertreter von Equinox Gold, Endeavour Silver und Skeena Gold & Silver - blicken bei spannenden Vorträgen und in persönlichen Gesprächen auf die Entwicklung der Rohstoffmärkte, von Minenunternehmen sowie der Makroökonomie.

Weiterführende Informationen finden Sie auf https://www.deutsche-rohstoffnacht.com. Wir freuen auf den persönlichen Austausch mit Ihnen auf der INVEST in Stuttgart!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Invest.de, Deutscherohstoffnacht.de, Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA29446Y5020,CA83056P7157