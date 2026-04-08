© Foto: ABACA - abacaDie USA müssen ihre Waffen-Depots für dreistellige Milliardenbeträge wieder auffüllen. Zudem soll das Verteidigungsbudget auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden. Diese Konzerne profitieren besonders vom Geldregen.Selbst für US-Verhältnisse wirken die geplanten Investitionen in Rüstung schwindelerregend: 1,5 Billionen US-Dollar (1,28 Billionen Euro) fordert das Weiße Haus für das Haushaltsjahr 2027. Das entspricht einer Steigerung von rund 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein solcher Sprung wurde zuletzt während des Korea-Krieges in den 1950er Jahren verzeichnet. Diese Summen fließen zusätzlich zu den geschätzten 200 Milliarden US-Dollar, die das Pentagon allein in diesem Jahr für die …Den vollständigen Artikel lesen
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