Die ohne Anpassungen implementierbare, sichere und skalierbare Nachrüstlösung für bestehende USV-Systeme bietet eine langlebige, nachhaltige Alternative zu Blei-Säure-Batterien

ZincFive, der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf Basis von Nickel-Zink-Batterien (NiZn) für Anwendungen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung, hat heute das NiZn Retrofit Kit vorgestellt. Es handelt sich um eine Energiespeicherlösung für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), die darauf ausgelegt ist, die Vorteile moderner Batteriechemie in bestehende USV-Batteriesysteme geschäftskritischer Umgebungen zu integrieren.

Mit dem NiZn Retrofit Kit können Betreiber von Rechenzentren und Dienstleister herkömmliche ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien (VRLA) durch die langlebige und leistungsstarke Nickel-Zink-Technologie von ZincFive ersetzen, ohne dass ein Austausch der Gehäuse, eine Neukonzeption des Systems oder Betriebsunterbrechungen erforderlich sind.

Da der Strombedarf von Rechenzentren weiter steigt, geraten Betreiber zunehmend unter Druck, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Lebenszykluskosten zu senken und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zugleich ist ein Großteil der weltweit installierten USV-Energiespeichersysteme nach wie vor auf veraltete VRLA-Batterien angewiesen, wobei ein vollständiger Austausch des Speichersystems mit erheblichen Kosten, Komplexität und Betriebsrisiken verbunden ist.

Obwohl Lithium-Ionen-Technologien bei Neuinstallationen eine Alternative darstellen können, ist ihre Installation in Retrofit-Umgebungen aufgrund von Anforderungen an Infrastruktur, Sicherheit und Compliance nach wie vor schwierig. Vor diesem Hintergrund sehen sich viele Betreiber weiterhin gezwungen, die kurzen Austauschzyklen von VRLA-Batterien zu akzeptieren, die in der Regel alle fünf bis sieben Jahre fällig sind.

"Das NiZn Retrofit Kit ist ein bedeutender Fortschritt für die Modernisierung der Energieinfrastruktur in der Branche", erklärt Tod Higinbotham, CEO bei ZincFive. "Erstmals erhalten Betreiber eine praktikable Möglichkeit, die Lebensdauer der Batterien auf 15 Jahre zu verlängern und zugleich die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit zu verbessern und das alles auf Basis der bestehenden Infrastruktur."

Das NiZn Retrofit Kit wurde für die Kompatibilität mit gängigen dreiphasigen USV-Architekturen und bestehenden Schaltschrankformaten entwickelt und macht die Nachrüstung zu einem wiederholbaren und skalierbaren Bereitstellungsmodell. Installationsoptimierte Systemarchitekturen vereinfachen die Bereitstellung und gewährleisten eine konsistente Leistung an allen Standorten.

Die Nickel-Zink-Chemie von ZincFive bietet eine langlebige Alternative zu Blei-Säure-Batterien, ohne das Risiko eines thermischen Durchgehens. Außerdem werden zahlreiche regulatorische Herausforderungen vermieden, die mit lithiumbasierten Systemen verbunden sind. Daher ist diese Technologie besonders gut für Nachrüstungen in stark genutzten oder räumlich eingeschränkten Umgebungen geeignet. Dieser Ansatz verlängert die Austauschintervalle und senkt die Häufigkeit von Wartungsarbeiten. Dadurch werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt und die Betriebssicherheit verbessert.

Zu den wichtigsten Vorteilen des NiZn Retrofit Kits gehören:

Vollständiger Ersatz für VRLA-Batterien ohne Änderungen an Gehäuse oder Infrastruktur

Batterielebensdauer von 15 Jahren für längere Austauschintervalle und niedrigere Gesamtbetriebskosten

Sofort implementierbare Lösungen, die die Bereitstellung vereinfachen und die Kosten für Installation und Wartung senken

Verbessertes Sicherheitsprofil ohne Gefahr von thermischem Durchgehen

Verbesserte Nachhaltigkeitsmetriken zur Unterstützung der Anforderungen an die Unternehmens- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung

Das NiZn Retrofit Kit erweitert den adressierbaren Markt von ZincFive über neu installierte Anlagen hinaus auf den großen und wachsenden Absatzmarkt für den Austausch von USV-Energiespeichersystemen in Bestandsanlagen, wo Betreiber aktiv nach Alternativen zu Blei-Säure-Batterien mit kurzer Lebensdauer suchen.

Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist weltweiter Marktführer bei der Entwicklung und Bereitstellung von Nickel-Zink-Batterien und Lösungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Mit einem beachtlichen Portfolio an internationalen Patenten nutzt die ZincFive-Technologie The Power of Good Chemistry, um die Welt voranzubringen. Die ZincFive-Technologie basiert auf der Sicherheit und Nachhaltigkeit der Nickel-Zink-Chemie und bietet eine unübertroffene Leistungsdichte und Performance für missionskritische Anwendungen. ZincFive ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Tualatin, US-Bundesstaat Oregon. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.zincfive.com.

ZincFive und The Power of Good Chemistry sind eingetragene Marken von ZincFive, Inc. und das ZincFive-Logo ist eine Marke von ZincFive, Inc.

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