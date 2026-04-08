Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl: "Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter als im Vormonat. Die Geschäftserwartungen stiegen dagegen." Der Auftragsbestand wurde erneut besser beurteilt - der Indikator kletterte seit September 2025 kontinuierlich und erreichte minus 13,5 Punkte. Auch die Exporterwartungen legten zum vierten Mal in Folge zu. Besonders auffällig: Die Beschäftigungserwartungen verbesserten sich von minus D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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