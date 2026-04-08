Neun Monate nach der Milliardeninvestition in Scale AI hat Meta das erste große KI-Modell unter Leitung von Alexandr Wang vorgestellt. Muse Spark soll in Meta AI integriert werden und den KI-Assistenten um neue Funktionen erweitern. Im Sommer 2025 hatte Meta sich im Rahmen einer 15 Milliarden US-Dollar schweren Investition knapp die Hälfte an der KI-Firma Scale AI gesichert. Darüber hinaus holte sich der Facebook-Konzern den Gründer des Hype-Startups, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n