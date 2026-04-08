© Foto: DALL*EBitcoin sieht über Jahre unschlagbar aus. Doch genau diese Logik wird laut Peter Schiff vielen Anlegern zum Verhängnis - weil sie einen entscheidenden Punkt übersehen.Der langjährige Bitcoin-Kritiker Peter Schiff hat erneut gegen Michael Saylor ausgeteilt - und dabei gezielt dessen Argumentationslogik attackiert. Schiff entwirft ein provokantes Szenario: Selbst wenn Bitcoin bis Ende 2026 auf 10.000 US-Dollar fallen sollte, würde die Kryptowährung über zehn Jahre hinweg immer noch eine starke Gesamtperformance zeigen. Genau das sei jedoch kein positives Signal, sondern ein gefährlicher Denkfehler. Wer sich auf langfristige Durchschnittsrenditen berufe, blende laut Schiff aus, dass ein …Den vollständigen Artikel lesen
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