Cyviz AS kündigt die Einführung seiner verbesserten Softwareplattform an und markiert damit einen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung hin zu einem technologie- und plattformorientierten Unternehmen.

Die Cyviz Software Platform unterstützt Unternehmen beim Monitoring, der Verwaltung und der Optimierung komplexer AV- und IoT-Umgebungen über eine einzige, einheitliche Softwareebene.

In Branchen wie Energie, Verteidigung, Transport, Beratung sowie in großen Unternehmensumgebungen nutzen Organisationen zunehmend komplexe, herstellerübergreifende Technologie-Ökosysteme zur Unterstützung kritischer Betriebsabläufe. Diese werden häufig mit fragmentierten Tools verwaltet, was die Transparenz einschränkt, das Betriebsrisiko erhöht und eine reaktive Wartung erfordert.

Die Plattform von Cyviz meistert diese Herausforderung, indem sie das Monitoring und Management über Technologien, Anbieter und Standorte hinweg vereinheitlicht. Mit Echtzeit-Einblicken, proaktiven Warnmeldungen und einer zentralisierten Steuerung können Unternehmen den Schritt von einer reaktiven Störungsbehebung hin zu einem besser planbaren und resilienteren Betrieb gehen.

"Viele Unternehmen tun sich schwer mit dem Fehlen einer einheitlichen operativen Gesamtübersicht", so Espen Gylvik, CEO von Cyviz. "Unsere wurde für mehr Kontrolle, Sicherheit und Vorhersehbarkeit in Umgebungen entwickelt, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist."

Mehrwert für Kunden und Partner

Kunden profitieren durch die Plattform von einer einheitlichen operativen Übersicht über AV- und IoT-Umgebungen, wodurch Betriebsrisiken reduziert, die Zuverlässigkeit erhöht und vorhersehbare Abläufe in unternehmenskritischen Umgebungen unterstützt werden.

Für Systemintegratoren und Managed-Service-Partner bietet die Plattform eine skalierbare Basis für standardisierte Bereitstellung, Remote-Betrieb und Lebenszyklus-Services. Sie wurde für Multivendor- und Multitenant-Umgebungen entwickelt und ermöglicht es Partnern, von einer projektbasierten Bereitstellung zu wiederholbaren Servicemodellen und wiederkehrenden Einnahmequellen überzugehen.

"Wir haben diese Plattform entwickelt, um die tatsächlichen operativen Herausforderungen unserer Kunden zu bewältigen und unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, ihre Dienstleistungen auf vorhersehbare und wiederholbare Weise zu skalieren", so Gylvik.

Auf Erfahrungen aus der Praxis basierend entwickelt

Während sich viele Monitoring-Tools auf einzelne Teile des Technologie-Stacks konzentrieren, führt Cyviz AV und IoT auf einer einzigen Plattform zusammen. Das Ergebnis: Eine operative Bandbreite und Reife, die durch jahrelange Erfahrung bei der Bereitstellung und dem Support einiger der anspruchsvollsten Umgebungen weltweit geprägt ist.

Die in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelte Cyviz Software Platform ist eher als langfristige Plattform denn als Einzellösung konzipiert.

Unterstützung der Wachstumsstrategie von Cyviz

Die Einführung ist ein wichtiger Eckpfeiler der langfristigen Strategie von Cyviz, sein projektbasiertes Geschäft um skalierbare, softwaregesteuerte Dienstleistungen und wiederkehrende Umsatzmodelle zu erweitern.

Die Cyviz Software Platform wird am 16. April 2026 offiziell eingeführt und im Rahmen weltweiter digitaler Veranstaltungen vorgestellt. Melden Sie sich an

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Meylin.Loo@cyviz.com