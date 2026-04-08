© Foto: MICHAEL BIHLMAYER - CHROMORANGEDie Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran löst an den Märkten einen Stimmungswechsel aus: Große Vermögensverwalter kaufen US-Staatsanleihen und KI-Aktien, verkaufen den US-Dollar und wetten auf sinkende Renditen.Mit der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA hat die nächste große Sektorrotation begonnen. Während die Angst vor einem neuen Ölschock nachlässt, positionieren sich einige der größten Vermögensverwalter der Welt bereits neu. Sie investieren in kurzlaufende Staatsanleihen und KI-Aktien und reduzieren ihre US-Dollar-Positionen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Laut Bloomberg griff man bei Schroders bereits am Mittwochmorgen bei kurzlaufenden …Den vollständigen Artikel lesen
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