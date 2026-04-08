Bitcoin Prognose: Fear Index steht 49 Tage bei 12 und die Historie zeigt, was danach passiert

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Die Bitcoin Prognose für April 2026 steht vor einem Signal, das erfahrene Anleger aus früheren Zyklen kennen. Der Fear and Greed Index steht seit 49 Tagen bei 12, die längste Phase extremer Angst seit dem Bärenmarkt 2022. Historische Daten zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent für positive 30-Tage-Renditen, wenn der Index länger als 30 Tage unter 15 bleibt. BTC handelt bei rund 69.100 Dollar, 45 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.272 Dollar, und trotzdem flossen allein im ersten Quartal 2026 insgesamt 18,7 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs. Tom Lee von Fundstrat spricht von einem "Jahr der zwei Hälften" und erwartet die große Rally in der zweiten Jahreshälfte. Der Dollar hat sein schwächstes Jahr seit 2017 hinter sich, und Morgan Stanley rechnet mit weiteren 10 Prozent Verlust bis Jahresende. Die Bitcoin Prognose zeigt Rückenwind, doch selbst 150.000 Dollar wären nur ein 2,2-faches vom aktuellen Kurs.

Bitcoin Prognose: 49 Tage Angst, $18,7 Milliarden ETF-Zuflüsse und ein Dollar am Tiefpunkt

Die Bitcoin Prognose wird von einem Widerspruch getrieben, der in jedem bisherigen Zyklus die besten Einstiegspunkte markiert hat. Laut SpazioCrypto hat der Fear and Greed Index 49 Tage in Folge bei 12 gestanden, eine Serie, die seit der Einführung des Index nur einmal erreicht wurde. Historische Daten zeigen, dass positive 30-Tage-Renditen mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent folgen, wenn der Index länger als 30 Tage unter 15 bleibt. Institutionelle Investoren haben diese Angstphase genutzt und allein im ersten Quartal 18,7 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs investiert, obwohl der Kurs gleichzeitig um 29 Prozent fiel.

Tom Lee von Fundstrat erklärte laut OpenPR, dass 2026 ein "Jahr der zwei Hälften" werde und die erste Hälfte genau die Bedingungen schaffe, die eine massive Rally in der zweiten Hälfte ermöglichen. Fundstrat nannte 60.000 bis 65.000 Dollar als möglichen Boden. Standard Chartered hat das Jahresziel von 150.000 auf 100.000 Dollar gesenkt, hält aber langfristig an 500.000 Dollar bis 2030 fest. Der Liberation Day jährt sich im April 2026, und die Bilanz zeigt, dass Bitcoin jeden Zollschock überlebt hat und die ETF-Zuflüsse heute stärker sind als vor den Zöllen.

Der schwache Dollar liefert den strukturellen Rückenwind für die Bitcoin Prognose. Der DXY-Index verlor 2025 rund 9,6 Prozent, das schwächste Jahr seit 2017, und Morgan Stanley erwartet weitere 10 Prozent Rückgang bis Ende 2026. Kenneth Rogoff von Harvard sieht den Liberation Day als Beginn vom Ende der absoluten Dollar-Dominanz, und Bitcoin gehört zu den direkten Gewinnern dieser Verschiebung.

Doch selbst bei 150.000 Dollar wäre das Ergebnis ein 2,2-faches vom aktuellen Kurs über Monate verteilt. Bei einer Marktkapitalisierung jenseits von 1,3 Billionen Dollar reicht das nicht für einen Portfoliowandel. Die Bitcoin Prognose bestätigt die Richtung, doch erfahrene Anleger positionieren parallel in Projekten vor dem ersten Börsenlisting, die die volle Aufwärtsbewegung noch vor sich haben.

Pepeto baut die Infrastruktur für den Bullenmarkt, den die Bitcoin Prognose ankündigt

Wenn BTC ausbricht und das Handelsvolumen explodiert, strömen Millionen neuer Trader in den Markt, und genau in diesem Moment zeigt sich, welche Infrastruktur hält und welche versagt. DeFi-Plattformen verloren 2025 insgesamt 1,3 Milliarden Dollar, weil Trader Verträge unterschrieben, die niemand geprüft hatte. Pepeto bereitet die Exchange vor, die diesen Ansturm auffangen soll, und der Presale sammelt Kapital genau in der Angstphase, in der die Einstiegspreise am niedrigsten sind.

Die Bridge-Architektur wurde gerade auf den neuesten Stand gebracht und unterstützt ab dem ersten Tag sämtliche Tokens auf Ethereum, BNB Chain und Solana. Das Lock-and-Mint-Verfahren sperrt den Token auf der Ausgangschain und prägt eine identische Kopie auf der Zielchain, ohne dass der Nutzer Gebühren zahlt oder Minuten auf eine Bestätigung wartet. Für die kommende Volumenwelle, die jede Bitcoin Prognose vorhersagt, bedeutet das eine Handelsplattform, die von Tag eins an alle drei großen Netzwerke bedient.

Der KI-gestützte Scanner analysiert jeden neuen Token auf der Plattform, bevor er für den Handel freigegeben wird, und identifiziert versteckte Berechtigungen und Abflussmechanismen, die bei herkömmlichen Listings nicht erkannt werden. Wer während des Fear-Index-Tiefpunkts bei 12 in einen geprüften Presale einsteigt und die Position zwölf Monate hält, nutzt genau das Zeitfenster, das historisch die größten steuerfreien Gewinne produziert hat, denn die Haltefrist verwandelt den gesamten Zuwachs in eine Nullnummer für das Finanzamt.

Ein ehemaliger leitender Manager von Binance verantwortet die Exchange-Entwicklung, und der Schöpfer des originalen Pepe-Tokens, der aus 420 Billionen Einheiten eine 11-Milliarden-Dollar-Bewertung formte, hat die Token-Ökonomie gestaltet. Die CoinMarketCap-Vorschau zeigt, dass Pepeto die letzte Phase vor dem öffentlichen Handel erreicht hat, und 8,74 Millionen Dollar Presale-Kapital in einer Angstphase sprechen die Sprache institutioneller Überzeugung.

Fazit

Die Bitcoin Prognose stützt sich auf 18,7 Milliarden Dollar ETF-Zuflüsse, einen schwachen Dollar und den längsten Fear-Index-Tiefpunkt seit 2022, doch 150.000 Dollar bleiben ein 2,2-faches über Monate. Das Presale-Fenster bei 0,000000186 Dollar schließt sich mit jeder Stage, die ausverkauft wird, und das Binance-Listing wird den Preis dem freien Markt übergeben. Anleger, die während einer Angstphase bei einem auditierten Projekt einsteigen und die Position zwölf Monate halten, wandeln nach der Haltefrist den gesamten Zuwachs in einen steuerfreien Ertrag um. Die Stages füllen sich in Stunden, und nach dem Listing gibt es keinen Presale-Preis mehr.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten 49 Tage Fear Index bei 12 für die Bitcoin Prognose?

Historische Daten zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent für positive 30-Tage-Renditen, wenn der Fear Index länger als 30 Tage unter 15 bleibt. Tom Lee erwartet eine Rally in der zweiten Jahreshälfte 2026, und institutionelle ETF-Zuflüsse von 18,7 Milliarden Dollar im ersten Quartal bestätigen den Trend.

Warum wächst der Pepeto-Presale während extremer Marktangst?

Erfahrene Anleger kaufen in Angstphasen, weil die Einstiegspreise am niedrigsten sind. Pepeto bietet über die offizielle Pepeto-Website eine Exchange mit KI-Scanner und Bridge auf drei Netzwerken. Die europäische Auditfirma SolidProof hat den Code verifiziert, und 8,74 Millionen Dollar wurden eingesammelt.