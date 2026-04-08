Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp., Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 16:40 Uhr Zürich/Berlin Aktuell bevölkern etwa 730 Millionen Menschen die Erde, die ohne Strom leben müssen. Fast zwei Milliarden, damit ein Viertel der Weltbevölkerung, muss mit gesundheitsschädlichen Kochmethoden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital