Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp., Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 16:40 Uhr Zürich/Berlin Aktuell bevölkern etwa 730 Millionen Menschen die Erde, die ohne Strom leben müssen. Fast zwei Milliarden, damit ein Viertel der Weltbevölkerung, muss mit gesundheitsschädlichen Kochmethoden ...

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