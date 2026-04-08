Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin Gold besitzt eine höhere Liquidität, ist damit in der Regel weniger volatil als Silber, auch wenn derzeit der Goldpreis höheren Schwankungen ausgesetzt ist. Aber dass das ...

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