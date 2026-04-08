Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin Gold besitzt eine höhere Liquidität, ist damit in der Regel weniger volatil als Silber, auch wenn derzeit der Goldpreis höheren Schwankungen ausgesetzt ist. Aber dass das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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