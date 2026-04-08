BÖRSE HEUTE: Ölpreis schwankt nach Iran-Waffenruhe (08.04.2026)

Die Börse aktuell zeigt sich extrem sensibel gegenüber geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Die jüngste Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgte zunächst für einen massiven Rückgang beim Ölpreis, doch neue Spannungen lassen die Unsicherheit wieder steigen.

Auch an der Börse heute dominieren widersprüchliche Signale: Während Aktienmärkte zulegen, bleiben Risiken im Energiesektor und bei der globalen Versorgung bestehen.

Brent Crude Öl Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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