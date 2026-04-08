Ethereum Kurs explodiert 6 Prozent: Warum Altcoins jetzt schneller steigen als Bitcoin

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Der Ethereum Kurs hat am 8. April 2026 mit einem Sprung von 6,25 Prozent auf 2.243 Dollar ein Signal gesendet, das erfahrene Krypto-Anleger kennen. Während Bitcoin um 4,3 Prozent stieg, legten Altcoins wie Ethereum, Solana und Cardano deutlich stärker zu. Diese Dynamik wiederholt sich in jedem Zyklus und zeigt, dass der Markt beginnt, Kapital von Bitcoin in Projekte mit höherem Wachstumspotenzial umzuschichten. Die Waffenruhe zwischen USA und Iran hat die Angst aus dem Markt genommen, und RSI sowie MACD liefern erstmals seit Wochen bullische Signale im Tageschart. Standard Chartered hält ein Kursziel von 7.500 Dollar für den Ethereum Kurs bis Jahresende, doch selbst das wäre ein 3,3-faches über Quartale. In jedem bisherigen Kryptozyklus stiegen Tokens, die auf Ethereum gebaut wurden, schneller als ETH selbst, und genau dort liegt die Chance, die dieser Artikel beleuchtet.

Ethereum Kurs springt auf 2.243 Dollar: Altcoins überholen Bitcoin in der Relief-Rallye

Der Ethereum Kurs stieg am 8. April um 6,25 Prozent auf 2.243 Dollar, wie Finanznachrichten berichtete. XRP legte 5 Prozent zu, Solana 6 Prozent und Cardano mehr als 7 Prozent, während Bitcoin mit 4,3 Prozent hinterherhinkte. Dieses Muster bestätigt den Beginn einer Altcoin-Rotation, bei der Kapital aus Bitcoin in Projekte mit höherem Hebel fließt. Das Handelsvolumen bei Ethereum erreichte über 14 Milliarden Dollar an diesem Tag, was auf starke Marktaktivität hindeutet.

Laut Bitcoin-2go hat der RSI im Tageschart ein bullisches Crossover bei rund 60 Punkten gebildet, und der MACD zeigt steigende Kaufdynamik mit einem bullischen Signal unterhalb der Nulllinie. Der Ethereum Kurs hat den Widerstandsbereich zwischen 2.130 und 2.248 Dollar erreicht, und ein nachhaltiger Tagesschluss darüber würde den nächsten Widerstand bei 2.384 Dollar in den Fokus rücken. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse deutlich erhöhen.

BitMine tätigte den größten ETH-Kauf des Jahres 2026 und erwarb 71.252 Tokens in einer Woche, was die Gesamtbestände auf 4,8 Millionen ETH im Wert von 11,4 Milliarden Dollar brachte. Tom Lee von Fundstrat nannte den Ethereum Kurs den zweitbesten Performer seit Beginn des Konflikts und sieht 7.000 bis 9.000 Dollar für 2026. Standard Chartered hält ein Kursziel von 7.500 Dollar bis Jahresende.

Vom aktuellen Ethereum Kurs bei 2.243 Dollar wäre das Standard-Chartered-Ziel ein 3,3-faches über Quartale. Doch die Geschichte zeigt, dass die wirklich vermögensverändernden Renditen nicht bei ETH selbst entstanden sind. Ein früher PEPE-Käufer verwandelte 2.184 Dollar in 10,3 Millionen Dollar, bestätigt durch Lookonchain, ein Ergebnis von 4.718x bei einem Token, der auf Ethereum gebaut wurde und kein einziges funktionierendes Produkt besaß. Die Altcoin-Rotation hat begonnen, und die entscheidende Frage lautet, welches Projekt die volle Aufwärtsbewegung eines Listings noch vor sich hat.

Pepeto löst die Ethereum-Probleme, die den Kurs bremsen

Der Ethereum Kurs steigt, aber die Probleme des Netzwerks bleiben bestehen. Gasgebühren fressen bei kleinen Positionen den Gewinn, DeFi verlor 2025 insgesamt 1,3 Milliarden Dollar durch Sicherheitslücken, und das Bridging zwischen Chains kostet Zeit und Geld. Pepeto greift genau diese drei Schwachstellen an und bietet funktionierende Werkzeuge, die Trader bereits nutzen können, statt auf Versprechen einer Roadmap zu warten.

Die Pepeto-Exchange wickelt jeden Swap über eine eigene Ausführungsschicht ab, die Gasgebühren intern absorbiert und nicht an den Trader weitergibt. Die Cross-Chain-Bridge wurde gerade erst aufgerüstet und unterstützt jetzt jeden Token auf Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren. Der KI-gestützte Vertragsscanner prüft jeden Smart Contract auf versteckte Drains und Exploit-Fallen, bevor der Nutzer eine Transaktion bestätigt. Jeder Trade auf der Plattform erzeugt Nachfrage nach dem nativen Token, weil der Token die Abwicklung auf Protokollebene antreibt.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Sicherheit jedes Vertrags verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Die Vorschauseite auf CoinMarketCap ist live, und der Presale steht bei 8,814 Millionen Dollar. Die letzte Runde wurde in Stunden ausverkauft. Zwei ehemalige Binance-Teammitglieder arbeiten am Projekt, und der Gründer des originalen Pepe-Tokens, der einen Token auf 11 Milliarden Dollar Bewertung gebracht hat, entwickelte die Exchange mit.

Die Verbindung von Presale-Preis und langfristigem Nutzwert macht Pepeto zu einer Halteposition, nicht zu einem schnellen Trade. Jeder Handelstag auf der Exchange steigert die Nachfrage nach dem Token, und wer in Deutschland zwölf Monate hält, nimmt sämtliche Gewinne steuerfrei mit. Der frühe PEPE-Käufer brauchte keinen Nutzwert, um aus 2.184 Dollar über 10 Millionen zu machen. Pepeto bietet den gleichen viralen Ausgangspunkt, hat aber eine Exchange, die Nachfrage auch dann erzeugt, wenn die erste Welle abflacht.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt mit der Relief-Rallye frische Stärke, und die Altcoin-Rotation hat gerade erst begonnen. Doch selbst Standard Chartereds Ziel von 7.500 Dollar ist ein 3,3-faches über Quartale bei einer Marktkapitalisierung von 258 Milliarden Dollar. Pepeto steht bei einem Presale-Preis von 0,0000001862 Dollar, die CoinMarketCap-Seite ist live, und das Binance-Listing rückt in die letzte Phase. Die Exchange sorgt dafür, dass jeder Trade Nachfrage erzeugt, und wer zwölf Monate hält, profitiert von der Haltefrist ohne einen Cent Steuern. Das Einstiegsfenster schließt sich, und nach dem Listing existiert der Presale-Preis nicht mehr.

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Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der Ethereum Kurs stärker als Bitcoin?

Der Ethereum Kurs legte am 8. April um 6,25 Prozent zu, während Bitcoin nur 4,3 Prozent stieg. Diese Altcoin-Rotation ist typisch für den Beginn einer Bullenphase, in der Kapital aus Large Caps in Projekte mit höherem Hebel fließt. Standard Chartered sieht den Ethereum Kurs bei 7.500 Dollar bis Jahresende.

Was ist Pepeto und warum beobachten Ethereum-Anleger den Presale?

Pepeto bietet über die offizielle Pepeto-Website eine Zero-Fee-Exchange auf Ethereum, BNB Chain und Solana mit KI-Vertragsscanner und gebührenfreier Cross-Chain-Bridge. SolidProof hat den Code auditiert, der Presale steht bei 8,814 Millionen Dollar, und die CoinMarketCap-Seite ist live.