TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Libanon ist nach Hisbollah-Angaben ein Leibwächter des Hisbollah-Chefs Naim Kassim getötet worden. Der genaue Ort war zunächst unklar.

Aus israelischen Sicherheitskreisen hieß es, ein anderer Angriff Israels habe ein Gebäude sowie einen nahegelegenen Parkplatz in der libanesischen Hauptstadt Beirut getroffen. Es sei vermutet worden, dass Kassim selbst sich dort versteckt gehalten haben solle.

Ziel eines späteren Angriffs - bei dem ein zehnstöckiges Gebäude teilweise zerstört wurde - sei unterdessen ein Ort gewesen, an dem sich laut den Quellen Kassims Neffe aufgehalten haben soll. Die Angaben ließen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.

Kassim führt die Schiitenorganisation seit Oktober 2024 an. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah, der im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im September 2024 vom israelischen Militär gezielt getötet wurde.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte mehrfach deutlich gemacht, dass Kassim ebenfalls ein Angriffsziel sei. Nach Angriffen der Hisbollah auf Israel während des jüdischen Pessach-Fests warnte Katz zuletzt, Kassim werde "im tiefsten Abgrund der Hölle" landen./wh/DP/he