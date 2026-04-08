Westinghouse hat derzeit Brennstofflieferverträge mit allen europäischen VVER-Betreibern

Westinghouse und MVM Paks Nuclear Power Plant (NPP) haben kürzlich gemeinsam das VVER-Brennstoffforum in Budapest ausgerichtet, um Erkenntnisse und Pläne für die weitere Bereitstellung von VVER-1000- und VVER-440-Brennstoff für in Betrieb befindliche Reaktoren auszutauschen.

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Participants to the VVER Fuel Forum

Péter János Horváth, CEO von MVM Paks, begrüßte alle Teilnehmer und unterstrich, dass Ungarn dank der kürzlich unterzeichneten Vereinbarung mit Westinghouse über die Lieferung des Brennstofftyps VVER-440 NOVA E-6 zwei Jahrzehnte der Abhängigkeit von einem einzigen Brennstofflieferanten hinter sich lässt.

Sechs Kunden stellten die von ihnen erzielten Fortschritte und positiven Ergebnisse vor, die sie in den vergangenen Jahren durch die Einführung von Westinghouse-Brennstoff in gemischte Brennelemente mit bereits in ihren Reaktoren vorhandenem Brennstoff erzielt haben:

Energoatom verfügt über umfassende Erfahrung mit Westinghouse VVER-440- und VVER-1000-Brennstoff, der derzeit in den neun in Betrieb befindlichen Reaktoren zum Einsatz kommt. Die Ukraine wird das erste Land sein, das ab 2028 in allen Blöcken ausschließlich Westinghouse-Brennstoff nutzt. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Herstellung von Brennstoffkomponenten und die Einrichtung einer Fertigungslinie für VVER-1000-Brennstoff in der Ukraine.

In Finnland ist der im Jahr 2024 an Fortum gelieferte VVER-440-Brennstoff (NOVA E-6) im Block 2 des Kernkraftwerks Loviisa im Einsatz und erfüllt die Erwartungen.

In Bulgarien wurde der RWFA VVER-1000-Brennstoff für das Kernkraftwerk Kozloduy, Block 5, im Jahr 2024 in einem gemischten Kern geladen und derzeit besteht der Kern von Block 5 zu 50 aus Westinghouse-Brennstoff. Die ersten Testbündel des RWFA-13-Brennstoffdesigns werden in das Kernkraftwerk Kozloduy, Block 6, geladen.

In der Tschechischen Republik erhielt CEZ im vergangenen Jahr die ersten Nachfülllieferungen des aktualisierten VVER-1000-Brennstoffs für das Kernkraftwerk Temelin und des VVER-440-Brennstoffs für das Kernkraftwerk Dukovany. Die Brennstoffe werden nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die jeweiligen Anlagen geladen.

Das Lizenzierungsverfahren für VVER-440-Brennstoff läuft derzeit in der Slowakei für die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Mochovce.

Der Lizenzierungsprozess für VVER-440 NOVA E-6/NOVCD-Brennstoff für die Kernkraftwerke Paks 1, 2, 3 und 4 in Ungarn hat begonnen. Westinghouse plant, die erste Brennstoffnachlieferung im Jahr 2028 auszuführen.

Westinghouse hat Pläne für weitere Produktverbesserungen, Upgrades der Fertigungsanlagen und den Ausbau der Kapazitäten im Bereich Brennstofftechnik vorgestellt, um die Innovationskraft und führende Position des Unternehmens auf dem VVER-Brennstoffmarkt zu stärken. Die Entwicklung der Brennstoffdesigns NOVA E-7 VVER-440 und Next Generation VVER-1000 soll die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit der Brennstoffe verbessern. Im Hinblick auf die Fertigung wird derzeit in Västerås, Schweden, eine neue Pelletieranlage errichtet, die bis 2028 zu einer Kapazitätssteigerung um 50 führen wird.

"Es ist spannend, all die greifbaren Ergebnisse zu sehen, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielt haben, um die Energiesicherheit in der Region zu gewährleisten", so Sophie Lemaire, Interim Co-President of Nuclear Fuel bei Westinghouse. "Auch vor dem Hintergrund unserer fast 30-jährigen Erfahrung mit diesem Brennstofftyp waren die letzten vier Jahre entscheidend, um unsere Bemühungen voranzutreiben, unseren Kunden eine zuverlässige Alternative zur Diversifizierung ihrer Brennstoffversorgung anzubieten."

Die Westinghouse Electric Company ist die Zukunft der Energie und bietet zuverlässige, innovative Nukleartechnologien und -dienstleistungen weltweit an. Westinghouse ist ein Pionier im Bereich der kommerziellen Kernenergie und lieferte 1957 den weltweit ersten kommerziellen Druckwasserreaktor. Das Unternehmen hat mehr Kernreaktoren industrialisiert als jedes andere Unternehmen und seine Technologie ist die Grundlage für die Hälfte der weltweit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke. 140 Jahre der Innovation machen Westinghouse zum bevorzugten Partner für fortschrittliche Technologien über den gesamten Lebenszyklus der Kernenergie hinweg. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westinghousenuclear.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und X

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