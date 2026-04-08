Nasdaq Livetrading heute: Monster-Gap mit 800 Punkten - was jetzt?

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Im heutigen Nasdaq Livetrading schauen wir auf eine außergewöhnlich starke Eröffnung mit einem Monster-Gap von rund 800 Punkten. Genau solche Tage sind für Trader besonders spannend, aber auch besonders anspruchsvoll. Ich zeige dir live, welche Szenarien nach so einer Eröffnung möglich sind, worauf ich achte und wie ich versuche, daraus einen strukturierten Handelsplan abzuleiten.

Dabei gehen wir nicht nur auf die aktuelle Marktsituation ein, sondern schauen uns auch frühere große Gaps im Nasdaq an. Anhand konkreter Beispiele besprechen wir, wann ein Gap Close wahrscheinlich ist, wann der Markt einfach weiterläuft und wie man in solchen Phasen mit Unterstützung, Widerstand und Marktstruktur arbeitet. Mein Ziel ist es, dir nicht nur Trades zu zeigen, sondern auch nachvollziehbar zu erklären, warum ich bestimmte Überlegungen anstelle.

Außerdem bekommst du Einblicke in mein praktisches Vorgehen im Livehandel, meinen Umgang mit Volatilität und meine Einschätzung zu den wichtigsten Einzelwerten im Nasdaq. Wenn du dein Verständnis für große Eröffnungs-Gaps, Marktstruktur und intraday Trading verbessern willst, findest du hier viele konkrete Ansätze für deine eigene Vorbereitung. Viel Spaß beim Zuschauen und gute Trades.

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