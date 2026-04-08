Die effiziente Produktion von Adeno-assoziierten Virus (AAV)-Vektoren in großem Maßstab für In-vivo-Gentherapien stellt nach wie vor einen entscheidenden Engpass für einen breiten Patientenzugang und nachhaltige Herstellungskosten dar.

Virica und FUJIFILM Biosciences werden gemeinsam eine gebrauchsfertige Enhancer-Medien-Lösung entwickeln, um die AAV-Ausbeute und die Prozessrobustheit im BalanCD HEK293-System von FUJIFILM Biosciences zu steigern.

Virica Biotech ("Virica"), ein auf Zellverstärker spezialisiertes Unternehmen, das Viral Sensitizers (VSE) für die Herstellung viraler Vektoren entwickelt, gab heute bekannt, dass es im Rahmen des Canada-Japan Corporate Co-Innovation Program für eine Zusammenarbeit mit FUJIFILM Biosciences Beratungsleistungen und Finanzmittel vom Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) des National Research Council of Canada erhält. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Optimierung einer VSE-Formulierung für das BalanCD HEK293-Medium von FUJIFILM Biosciences, um akademische und kommerzielle AAV-Hersteller weltweit zu unterstützen.

AAV-Vektoren sind ein Eckpfeiler der In-vivo-Genübertragung für Gentherapien, doch ihre Herstellung in großem Maßstab ist nach wie vor schwierig und kostspielig. Da sich die Pipelines auf weitere Indikationen und breitere Patientengruppen ausweiten, werden deutlich größere Mengen an hochwertigem AAV benötigt, während der Bedarf an kommerziell tragfähigen Therapien Druck auf die Herstellungskosten ausübt. Aktuelle Herstellungsmethoden und die zugrunde liegende Wirtschaftlichkeit reichen oft nicht aus, um diese Nachfrage zu decken. Durch die Kombination der leistungsstarken BalanCD-Medien von FUJIFILM Biosciences mit den VSE-Verstärkern von Virica zielt die Zusammenarbeit darauf ab, erhebliche Produktivitätssteigerungen bei AAV sowie robustere, skalierbare Prozesse zu erzielen.

Zur Unterstützung der Produktstrategie von FUJIFILM Biosciences wird Virica die VSE-Formulierungen und Prozessparameter für die AAV-Produktion in den BalanCD-HEK293-Medien von FUJIFILM Biosciences mit HEK293-Suspensionszellen optimieren. Diese Arbeit wird sich auf die High-Throughput-Virology (HTV)-Plattform, Design-of-Experiments (DoE)-Frameworks und analytische Tests von Virica stützen. FUJIFILM Biosciences wird tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Medien und Nahrungsergänzungsmittel sowie Scale-up-Fähigkeiten in das Kooperationsprojekt einbringen. Das von NRC IRAP unterstützte Projekt zielt darauf ab, VSE-Formulierungen zu entwickeln, die auf das BalanCD HEK293-System von FUJIFILM Biosciences zugeschnitten sind, und so eine gebrauchsfertige Kombination aus Enhancer und Medium zu ermöglichen, die Endnutzer mit minimalen Prozessänderungen einsetzen können.

"Wir sehen eine starke Kompatibilität zwischen unserer VSE-Technologie und dem BalanCD-Medienportfolio von FUJIFILM Biosciences", sagte Dr. Jean-Simon Diallo, wissenschaftlicher Mitbegründer und Geschäftsführer von Virica Biotech. "Nach der kürzlichen Markteinführung unseres gebrauchsfertigen CellVantage-AAV-Enhancers ist es unser Ziel, eine optimierte Formulierung bereitzustellen, um speziell im BalanCD-HEK293-System von FUJIFILM Biosciences weitere Produktivitätssteigerungen bei AAV zu erzielen."

"Wir sind weiterhin bestrebt, integrierte Lösungen anzubieten, die Hochleistungsmedien mit grundlegenden Technologien kombinieren", sagte Yutaka Yamaguchi, Vorsitzender und Geschäftsführer von FUJIFILM Biosciences. "Die Optimierung der VSE-basierten Enhancer von Virica mit unserem FUJIFILM Biosciences BalanCD HEK293-System wird uns dabei helfen, unseren Kunden eine einfach zu implementierende Option zur Verbesserung der AAV-Ausbeuten und zur Unterstützung einer effizienten Skalierung anzubieten."

Weitere Informationen über Viricas Unterstützung bei der Herstellung von viralen Vektoren für die Zell- und Gentherapie sowie für Impfstoffe finden Sie unter viricabiotech.com.

Über Virica Biotech

Virica entwickelt Zellverstärker, die die Ausbeute und Qualität von viralen Vektoren für Zell- und Gentherapien sowie Impfstoffe verbessern und es Entwicklern ermöglichen, ihre Produkte wirtschaftlich in großem Maßstab einzusetzen. Die Viral Sensitizer (VSE)-Verstärker von Virica reduzieren Produktionsineffizienzen, die durch zelluläre Abwehrmechanismen bei der Zellherstellung verursacht werden. Speziell formulierte VSE-Kombinationen steigern die Produktionsausbeute erheblich und senken die Herstellungskosten für eine Reihe von Produkten. Virica liefert VSE nicht nur als Standardreagenzien, sondern agiert auch als Servicepartner mit kurzen Durchlaufzeiten. Unsere firmeneigene High-Throughput-Virology-Plattform (HTV), die Prozessoptimierung mittels Design-of-Experiments (DoE) und analytische Test-Workflows ermöglichen es Entwicklern, die optimalen Transfektions- oder Transduktionsbedingungen schnell zu ermitteln, sodass Programme schneller und kostengünstiger skaliert werden können.

Über FUJIFILM Biosciences

Mit einer Tradition in der Zellkultur, die bis ins Jahr 1970 zurückreicht, ist FUJIFILM Biosciences ein globaler Komplettanbieter für den Life-Science-Markt und stellt Produkte und Dienstleistungen bereit, die Kunden bei der Weiterentwicklung von Initiativen im Gesundheitswesen unterstützen. Mit einem wachsenden Portfolio an unterstützten Anwendungen, darunter Life-Science- und Grundlagenforschung, Zell- und Gentherapie sowie die großtechnische Produktion von Biotherapeutika und Impfstoffen, genießt das Unternehmen das Vertrauen von Forschern und Herstellern weltweit. Seit über 50 Jahren ist es die Mission von FUJIFILM Biosciences, all diejenigen zu unterstützen, die Medikamente und Therapien auf den Markt bringen, indem das Unternehmen mit unübertroffener Qualität und Reaktionsfähigkeit bei seinen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen Kunden die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung stellt, die benötigt werden, um das Leben der Menschen durch innovative, zugängliche Therapien zu bereichern. Die Einrichtungen des Unternehmens halten sowohl ISO- als auch FDA-Vorschriften ein, mit Produktionsstätten, die den cGMP-Richtlinien in den USA, Japan und den Niederlanden entsprechen, sowie einem Zentrum für Medienoptimierung in China. An allen Standorten stehen Strategien im Vordergrund, die dem "FUJIFILM Sustainability Value Plan 2030" für nachhaltiges Wachstum entsprechen. FUJIFILM Biosciences ist eine Tochtergesellschaft der FUJIFILM Holdings America Corporation, die zur FUJIFILM Holdings Corporation gehört.

Weitere Informationen finden Sie unter: fujifilmbiosciences.fujifilm.com

FUJIFILM Holdings Corporation

Die FUJIFILM Holdings Corporation mit Hauptsitz in Tokio nutzt ihr fundiertes Wissen und ihre proprietären Kerntechnologien, um weltweit innovative Produkte und Dienstleistungen in den vier Hauptgeschäftsbereichen Gesundheitswesen, Elektronik, Geschäftsinnovation und Bildgebung mit über 70.000 Mitarbeitern anzubieten. Geleitet und vereint durch unser Unternehmensziel "giving our world more smiles" stellen wir uns gesellschaftlichen Herausforderungen und leisten durch unsere Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsaktivitäten einen positiven Beitrag zur Gesellschaft. Im Rahmen unseres mittelfristigen Managementplans VISION2030, der im Geschäftsjahr 2030 ausläuft, streben wir an, unsere Entwicklung zu einem Unternehmen fortzusetzen, das als Zusammenschluss weltweit führender Geschäftsbereiche Wert und Freude für verschiedene Interessengruppen schafft, und einen weltweiten Umsatz von 4 Billionen Yen (29 Milliarden USD bei einem Wechselkurs von 140 JPY/USD) zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fujifilmholdings.com.

Für weitere Details zu unserem Engagement für Nachhaltigkeit und Fujifilms "Sustainable Value Plan 2030" klicken Sie hier.

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Virica Biotech

Dr. Jean-Simon Diallo

E-Mail: communications@viricabiotech.com

Website: www.viricabiotech.com



FUJIFILM Biosciences

Lori Serles

E-Mail: lori.serles@fujifilm.com

Telefon: (949) 261-7800 x145



Lily Jeffery

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