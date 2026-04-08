Der Ölpreis erlebt einen massiven Einbruch: Nach einer überraschenden Waffenruhe zwischen den USA und Iran hoffen Anleger auf eine Entspannung im Nahen Osten. Brent und WTI verlieren zweistellig, doch die Lage bleibt fragil. Der Ölmarkt hat am Mittwoch einen dramatischen Kursrutsch erlebt. Auslöser war die überraschende Ankündigung einer vorläufigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die Hoffnungen auf eine Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus weckte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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