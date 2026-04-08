Der nach Angaben des Anbieters erste kommerzielle Robotaxi-Dienst Europas ist in Zagreb an den Start gegangen. Die Rimac-Tochter Verne kooperiert dabei mit Pony.ai und Uber. Noch sitzen menschliche Sicherheitsfahrer:innen in den Fahrzeugen. Im Juni 2024 hatte Verne, die Robotaxi-Tochter des kroatischen E-Hypercar-Bauers Rimac, ein zweisitziges Robotaxi ohne Lenkrad vorgestellt, das schon zwei Jahre später starten sollte. Jetzt hat Verne zwar einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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