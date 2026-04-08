Der Marktführer im Bereich Decision Intelligence betont die wichtige Partnerschaft zwischen KI-gestützten Erkenntnissen und optimierten Lösungen.

Gurobi Optimization, LLC, der Marktführer im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, verkündete heute eine erneuerte Markenidentität, die seine Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen widerspiegelt, in komplexen, risikoreichen Umgebungen bessere Entscheidungen zu treffen.

Organisationen setzen zunehmend auf Optimierung, um ihre KI-gestützten Erkenntnisse umzusetzen. In diesem Kontext ist der Gurobi Optimizer eine wesentliche Komponente von Decision-Intelligence-Systemen, bei der unterschiedliche KI-Ansätze von Prognose bis hin zu Optimierung zusammenwirken, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"KI hat die Art und Weise verändert, in der Organisationen Erkenntnisse generieren. Aber Erkenntnisse allein führen nicht zu Ergebnissen Entscheidungen schon", sagte Duke Perrucci, CEO, Gurobi "Für uns ist Optimierung das GPS der KI. Sie ermöglicht es den Benutzern, die bestmögliche Vorgehensweise für komplexe Umgebungen zu bestimmen. Solche Entscheidungen fördern reale Ergebnisse, und wir sind stolz, die Technologie dahinter zu sein."

Organisationen in Branchen wie Energie, Lieferkettenmanagement, Fertigung und Finanzen vertrauen Gurobi bei der Operationalisierung von Entscheidungen, die machbar, zuverlässig und auf die realen Ziele und Anforderungen abgestimmt sind.

Im Laufe des zunehmenden KI-Einsatzes konzentrieren sich viele Ansätze ausschließlich auf die Generierung von Prognosen und Erkenntnissen. Entscheidungen in der realen Welt können jedoch nicht vollständig auf Prognosen basieren. Sie müssen Geschäftsregeln, Abwägungen, betriebliche Realitäten und andere unveränderliche Entscheidungsfaktoren berücksichtigen. Gurobi versetzt Organisationen in die Lage, diese Elemente zu berücksichtigen und zahlreiche mögliche Alternativen zu bewerten. Auf diese Weise können Teams fundierte Entscheidungen treffen, die sicher umgesetzt werden können.

Die aktualisierte verbale und visuelle Markenidentität des Unternehmens spiegelt diese breitere Rolle wider und veranschaulicht, wie Gurobi wichtige Unternehmensentscheidungen unterstützt und optimale Ergebnisse für verschiedene Funktionen und Branchen liefert.

"Gurobi tritt in eine entscheidende Phase des beschleunigten Wachstums ein, und dieses Rebranding zeigt, wie weit wir bereits gekommen sind und wo wir in Zukunft hinwollen. Es repräsentiert eine Weiterentwicklung dahingehend, wie wir unseren Wert artikulieren, indem wir unsere starke Führungsposition klarer und leichter zugänglich mit der geschäftlichen Wirkung verbinden", sagte Michael Wooh, CMO, Gurobi. "Während sich der Markt weiter in Richtung KI-gestützter Erkenntnisse und Maßnahmen verlagert, erfasst unsere Marke jetzt stärker die Rolle, die wir bei der Unterstützung von Organisationen spielen, Komplexität in sichere, wirkungsvolle Entscheidungen umzusetzen."

Gurobi wird auch weiterhin seine unternehmensweite Reichweite vergrößern, eine größere Vielfalt von Benutzern unterstützen und seine Vision voranbringen, Optimierung zu einem zentralen Bestandteil der Funktionsweise moderner Organisationen zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.gurobi.com.

Über Gurobi

Gurobi ist der weltweit leistungsstärkste Optimierungs-Solver, der Organisationen dabei hilft, im Kontext komplexer, realer Entscheidungsprobleme die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Gurobi ist eine integrale KI-Technologie, die mathematische Optimierung nutzt, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen umzuwandeln.

Organisationen in verschiedenen Branchen nutzen Gurobi, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen zuzuweisen, Produkte zu bepreisen und Risiken zu managen. Mit Gurobi können Sie schnell handeln, komplexe Systeme ohne Kompromisse modellieren und vertretbare Entscheidungen treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 40 Branchen, darunter Organisationen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder unter der Telefonnummer +1 713 871 9341.

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