Die neue, von Schönheit inspirierte Hydratationsmarke feiert ihr weltweites Debüt

IRVINE, Kalifornien, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, einer der weltweit größten Online-Händler mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Wellness gab heute eine exklusive internationale Partnerschaft mit k2o bekannt, einem von Kylie Jenner gegründeten Unternehmen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird iHerb in Kürze die Getränkemischungen von k2o für Kundinnen und Kunden weltweit anbieten und damit eine neue Möglichkeit schaffen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, strahlend auszusehen und sich rundum wohlzufühlen - von innen und außen.

"Unsere Vision für k2o ist es, die Flüssigkeitszufuhr zu einem täglichen Schönheitsritual zu machen", sagte Jay Hunter, CEO von k2o. "Durch die Partnerschaft mit iHerb können wir diese Vision einem weltweiten Publikum näherbringen - und Kundinnen und Kunden erreichen, die nach Produkten suchen, die ihr Aussehen und ihr Wohlbefinden von innen heraus fördern."

Das erste Produkt von k2o, Advanced Skin Hydration Mix, wurde entwickelt, um die tägliche Flüssigkeitszufuhr zu einem Wohlfühlritual zu machen. Es handelt sich um praktische Getränkemischungen für unterwegs, die speziell mit ausgewählten, wirkstoffreichen Inhaltsstoffen formuliert wurden, die Ihnen helfen, sich rundum wohlzufühlen und gut auszusehen. "Advanced Skin Hydration Mix" vereint Elektrolyte mit Hyaluronsäure und VERISOL bioaktive Kollagenpeptide - und verbindet so Schönheit und Wohlbefinden in einer erfrischenden Mischung.

VERISOL, eines der am besten erforschten Kollagenpeptide für die Hautgesundheit unterstützt klinischen Studien zufolge nachweislich die Hautelastizität, verbessert die Hautfeuchtigkeit und trägt dazu bei, das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten bereits nach 4 Wochen zu mindern. *

"k2o ist genau die Art von Marke, nach der unsere Kundinnen und Kunden suchen - authentisch, trendbewusst und auf hochwertige Inhaltsstoffe ausgerichtet", sagte Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer bei iHerb. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kylie und ihrem Team, um dieses Erlebnis Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

"Advanced Skin Hydration Mix" wird in drei charakteristischen Geschmacksrichtungen erhältlich sein - Erdbeere-Litschi, Pfirsich und Wassermelone-Limette - sowie als Probierpaket, das zum Probieren und für den täglichen Gebrauch konzipiert ist.

Dank der weltweiten Präsenz und des treuen Kundenstamms von iHerb werden Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten zu den Ersten gehören, die von diesem neuen Trend im Bereich der Hydratation profitieren - einem Trend, bei dem Schönheit, Wellness und Lifestyle miteinander verschmelzen.

*Diese Aussagen wurden nicht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) oder anderen Regulierungsbehörden geprüft. Diese Produkte sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Über k2o

Die k2o-Getränkemischungen wurden für einen mühelosen Genuss unterwegs entwickelt und enthalten sorgfältig ausgewählte, wirkstoffreiche Inhaltsstoffe, die Ihnen helfen, sich rundum wohlzufühlen und gut auszusehen. Das Debütprodukt, "Advanced Skin Hydration Mix", enthält Elektrolyte, Hyaluronsäure und bioaktive Kollagenpeptide von Verisol und ist in den Geschmacksrichtungen Erdbeere-Litschi, Pfirsich und Wassermelone-Limette sowie als Mischpackung erhältlich.

Über iHerb, LLC

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der sich darauf spezialisiert hat, eine unübertroffene Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten anzubieten, darunter Sporternährung, Schönheitspflege, Bade- und Körperpflegeprodukte, Lebensmittel sowie Baby- und Tierpflegeprodukte von fast 2.000 renommierten Marken. Mit einer weltweiten Belegschaft von 3.000 Mitarbeitenden bedient iHerb 15 Millionen Kunden in 180 Ländern und in 36 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Logistikzentren in den USA, Asien und dem Nahen Osten, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f4aa26-3c5d-4dec-b443-5d07f5156dcf

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: k2o: k2o@derris.com iHerb: press@iherb.com