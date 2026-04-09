Der Einfluss von KI auf das Marketing verdoppelt sich, da Teams von der Experimentierphase zur integrierten Nutzung übergehen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute seine Teilnahme an einer neuen Marketingstudie bekannt, die von Callan Consulting, einer auf Marketingberatung für Führungskräfte spezialisierten Firma aus dem Silicon Valley, durchgeführt wurde. Zusammen mit 18 B2B- und B2C-Technologieunternehmen untersuchte NetApp, wie KI moderne Marketingorganisationen umgestaltet, was einen deutlichen Wandel von frühen Experimenten hin zu einer fest verankerten, unternehmensweiten Einführung markiert.

Laut dem Bericht State of AI in Technology Marketing 2026, der auf ausführlichen Interviews mit CMOs und leitenden Marketingverantwortlichen der teilnehmenden Unternehmen basiert, kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass KI zunehmend in zentrale Marketingteams und Arbeitsabläufe integriert wird von der Content-Entwicklung und Recherche bis hin zur Kampagnenoptimierung und Analyse. Mit zunehmender Verbreitung werden Datenqualität, Zugänglichkeit und Governance zu entscheidenden Prioritäten.

"KI ändert nichts daran, was gutes Marketing leisten soll. Sie beseitigt lediglich die Ausreden, es nicht zu tun", sagte Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. "Wenn Ihre Daten sauber, zugänglich und vertrauenswürdig sind, hört Ihr Team auf, das Chaos zu bewältigen, und beginnt, Entscheidungen zu treffen. Dann kommen Sie zu der Arbeit, die das Geschäft tatsächlich voranbringt."

Der Bericht hebt mehrere bemerkenswerte Veränderungen seit der vorherigen Studie von Callan Consulting vom November 2024 hervor, darunter das Aufkommen von "Born-in-AI"-Unternehmen, die ihre Marketingorganisationen von Anfang an auf generative KI ausgerichtet haben, die rasche Ausweitung von KI-Anwendungsfällen über den gesamten Marketing-Lebenszyklus hinweg sowie die wachsende Bedeutung neuer Disziplinen wie der Answer Engine Optimization (AEO), da sich die Kaufmuster der Kunden in Richtung KI-gesteuerter Schnittstellen verlagern.

Während die Begeisterung für den Einsatz von KI groß ist, weisen Marketingleiter auch auf anhaltende Herausforderungen hin. Viele Befragte nennen Schwierigkeiten bei der Messung des direkten Return on Investment von KI, wobei Vorteile häufiger anekdotisch in Bezug auf Geschwindigkeit, Output und Kosteneinsparungen als anhand traditioneller Leistungskennzahlen wahrgenommen werden. Die Ergebnisse unterstreichen zudem die Gefahr einer übermäßigen Abhängigkeit von KI und die Bedeutung der Aufrechterhaltung menschlicher Aufsicht, Governance und Mitwirkung, da KI-generierte Inhalte immer mehr an Bedeutung gewinnen.

"Was sich seit unserer letzten Studie am dramatischsten verändert hat, ist, dass KI nicht mehr als Anhang oder Nebenprojekt betrachtet wird", sagte Ed Callan, Chief Executive Officer bei Callan Consulting. "Marketingverantwortliche betrachten KI mittlerweile als Grundvoraussetzung, ähnlich wie Analytik oder Marketingautomatisierung. Gleichzeitig sehen wir erste Anzeichen einer übermäßigen Abhängigkeit von den Tools, wobei Führungskräfte erkennen, dass menschliches Urteilsvermögen, Kreativität und Disziplin wichtiger denn je sind."

Mit Blick auf die Zukunft erwarten Marketingleiter in den nächsten 12 Monaten eine tiefere KI-Integration, einschließlich des verstärkten Einsatzes von agentischer KI, der Konsolidierung von Marketing-Technologie-Stacks und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Art und Weise, wie Marken sowohl menschliche Käufer als auch KI-gesteuerte Entscheidungssysteme ansprechen.

"In einer Ära KI-gesteuerter Inhalte haben Marketer Mühe, Sichtbarkeit und Differenzierung zu erzielen. Da Antwortmaschinen sich nun rasch zur neuen Art der Suche entwickeln, bietet sich die Gelegenheit, Inhalte wieder in den strategischen Mittelpunkt zu rücken intelligente Inhalte, die strukturiert, präzise, vertrauenswürdig und für alle zugänglich sind", sagte Jen Jones, CMO von Siteimprove und eine der Mitwirkenden an dem Bericht. "Marketingfachleute müssen weiterhin im traditionellen SEO erfolgreich sein, und AEO ist die erweiterte Disziplin, die über Rankings hinausgeht und sich auf Antwortmaschinen erstreckt."

Der Bericht "2026 State of AI in Technology Marketing" ist ab sofort bei Callan Consulting unter www.callanconsulting.com/state-of-ai-report und die dazugehörige Infografik unter www.callanconsulting.com/state-of-ai-infographic verfügbar.

Über Callan Consulting

Callan Consulting unterstützt seit 2000 führende Technologieunternehmen bei der Markteinführung ihrer Produkte. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Marketingerfahrung und hat Tausende strategischer Marketingprojekte für Kunden durchgeführt, die von etablierten globalen Marken wie Docusign, SAP, IDC, Google und Amazon bis hin zu "Born in AI"-Startups reichen. Callan bietet eine breite Palette an Produktmarketing-Dienstleistungen an, darunter Forschung, Strategie, Content und Sales Enablement.

Die Forschungsdienstleistungen von Callan umfassen sowohl qualitative als auch quantitative Methoden und werden von Kunden genutzt, um Thought Leadership zu fördern, Produkt-Roadmaps zu gestalten, Customer Journeys und Käuferverhalten zu verstehen sowie Personas und ideale Kundenprofile zu entwickeln. Mit dem AI Enablement Service von Callan Consulting arbeitet das Unternehmen mit seinen Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass diese KI in ihren Marketingorganisationen optimal nutzen. Das Angebot des AI Enablement Service umfasst Schnellstart-Bewertungen und -Pläne, Marktanalysen und die Auswahl von KI-Tools, die Umsetzung und Unterstützung von Pilotprojekten, Kompetenzschulungen sowie Change Management mit den Schwerpunkten Einführung, Messung und Optimierung.

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Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

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