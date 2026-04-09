© Foto: DALL-ESteigende Kurse trotz steigender Kosten: Die Rallye bei Airline-Aktien wirkt auf den ersten Blick wie ein Befreiungsschlag. Doch der Ausblick von Delta Air Lines zeigt, dass Anleger womöglich zu früh feiern. Die Erleichterung an den Märkten nach der Waffenruhe im Nahen Osten hat auch die Airline-Aktien kräftig nach oben getrieben. Investoren setzen auf sinkende Kerosinpreise und eine Stabilisierung der Branche. Doch ein genauer Blick auf die Aussagen von Delta Air Lines zeichnet ein deutlich vorsichtigeres Bild. Zwar konnte Delta mit überraschend starken Zahlen im ersten Quartal überzeugen, doch der Ausblick für das zweite Quartal sorgt für Stirnrunzeln. Der Konzern erwartet mit 1 bis 1,50 …Den vollständigen Artikel lesen
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