BYD hat zuletzt solide Zahlen geliefert. Die Anhebung der Ziele für die verkaufte Autos außerhalb Chinas brachte die Käufer wieder zurück. Aus technischer Sicht steht die Aktie an einem richtungsweisenden Punkt.BYD lieferte zuletzt ordentliche Zahlen für das Zahr 2025. Der Umsatz lag bei 803,96 Milliarden Yuan (116,3 Milliarden Dollar). Plus 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan (4,72 Milliarden US-Dollar). BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär