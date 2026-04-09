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Dow Jones News
09.04.2026 07:03 Uhr
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INDEXÄNDERUNG/Gerresheimer fallen aus dem SDAX

DJ INDEXÄNDERUNG/Gerresheimer fallen aus dem SDAX

DOW JONES--Die Aktien von Gerresheimer fallen im Rahmen einer außerplanmäßigen Anpassung aus dem SDAX. Grund dafür sei, dass das Unternehmen die Anforderung "fristgerechte Veröffentlichung des geprüften Jahresfinanzberichts" nicht erfüllt habe, teilte Indexbetreiberin Stoxx am Mittwochabend mit. Den Platz von Gerresheimer im SDAX werden die Aktien der Shelly Group einnehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 10. April in Kraft. 

=== 
+ SDAX 
 
- AUFNAHME 
- Shelly Group SE 
 
- HERAUSNAHME 
- Gerresheimer AG 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 00:29 ET (04:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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