Seltene Erden im Fokus: Warum Brasilien die globale Versorgung sichern könnte - Meteoric Resources und Canamera im Spotlight

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Brasilien entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Akteur in der globalen Lieferkette für Seltene Erden - und könnte ein Gegengewicht zur langjährigen Dominanz Chinas bilden. Jüngste Entwicklungen im Bundesstaat Minas Gerais verdeutlichen sowohl das geologische Potenzial als auch die praktischen Herausforderungen beim Aufbau einer neuen Angebotsbasis. Unternehmen wie Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) und Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) stehen dabei im Zentrum dieser Entwicklung.

Geopolitischer Rückenwind treibt Diversifizierung voran

Seltene Erden sind essenziell für eine Vielzahl moderner Technologien, darunter Elektrofahrzeuge, Windturbinen und fortschrittliche Verteidigungssysteme. Insbesondere magnetkritische Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sind unverzichtbar für leistungsstarke Permanentmagnete.

Vor diesem Hintergrund beschleunigen westliche Regierungen - allen voran die USA - ihre Bemühungen zur Diversifizierung der Lieferketten. Brasilien rückt dabei zunehmend in den Fokus, unterstützt durch neue Kooperationsabkommen zur Stärkung von Exploration, Verarbeitungskapazitäten und technischem Know-how.

Wichtig ist zudem: Brasilien positioniert sich nicht nur als Rohstofflieferant, sondern strebt an, künftig auch als Verarbeitungsstandort eine zentrale Rolle einzunehmen - ein Ausdruck der Strategie, mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu halten.

Minas Gerais: Eine global bedeutende Ressourcenbasis

Im Zentrum dieser Entwicklungen steht Minas Gerais, insbesondere das Hochplateau von Poços de Caldas. Die Region gilt als eine der größten Seltene-Erden-Provinzen weltweit, mit geschätzten Ressourcen von bis zu 300 Millionen Tonnen und dem Potenzial, langfristig einen bedeutenden Anteil der globalen Nachfrage zu decken.

Einen wichtigen Meilenstein markierte Meteoric Resources im Dezember 2025 mit der Inbetriebnahme einer Pilotanlage zur Verarbeitung Seltener Erden in Poços de Caldas. Die Investition von 1,5 Millionen US-Dollar signalisiert den Übergang von der Exploration zur Prozessvalidierung.

Allerdings ist die Anlage bewusst klein dimensioniert. Mit einer Jahreskapazität von rund 500 Kilogramm gemischtem Seltene-Erden-Karbonat dient sie primär als Testplattform. Im Vergleich dazu zielt das geplante Großprojekt Caldeira auf eine Produktion von etwa 18.000 Tonnen pro Jahr ab - was den Pilotcharakter der aktuellen Anlage unterstreicht.

Fortschritt trifft auf regulatorische Komplexität

Die Pilotanlage verdeutlicht zugleich eine zentrale Herausforderung der Branche: regulatorische Genehmigungen. Die Verarbeitung Seltener Erden kann radioaktive Elemente wie Thorium und Uran beinhalten, weshalb Projekte strengen Kontrollen unterliegen. In diesem Fall wird der Betrieb von den brasilianischen Nuklearsicherheitsbehörden überwacht, wobei das Unternehmen von niedrigen Radioaktivitätswerten berichtet.

Trotz technischer Fortschritte bleibt die Umweltgenehmigung der entscheidende Engpass. Die Zulassung für das Caldeira-Bergbauprojekt wurde vom staatlichen Umweltgremium (COPAM) mehrfach verschoben - ein Hinweis auf anhaltende Bedenken hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Sicherheit für die Bevölkerung.

Für Investoren bedeutet das: Zeitpläne im Seltene-Erden-Sektor werden oft ebenso stark durch Genehmigungsverfahren bestimmt wie durch geologische Faktoren.

Canamera meldet vielversprechende Explorationsergebnisse

Während Meteoric seine Verarbeitungskapazitäten vorantreibt, erzielt Canamera Energy Metals starke Fortschritte in der Exploration seines Turvolândia-Projekts - ebenfalls in Minas Gerais gelegen.

Erste Ergebnisse aus 27 Schneckenbohrungen weisen auf oberflächennahe Mineralisierung Seltener Erden über ein großes Gebiet hin. Das beste Bohrloch lieferte 3.255 ppm Gesamtgehalt an Seltene-Erden-Oxiden (TREO) über 13 Meter, mit Spitzenwerten von bis zu 6.431 ppm.

Ebenso entscheidend ist die Zusammensetzung: Magnetkritische Seltene-Erden-Oxide machen in einigen Abschnitten bis zu 42% des Gesamtgehalts aus - ein Faktor, der angesichts der aktuellen Nachfrage die wirtschaftliche Attraktivität deutlich erhöht.

Die bislang identifizierte mineralisierte Fläche umfasst etwa 83 Hektar und ist in der Tiefe weiterhin offen, was weiteres Potenzial bei fortlaufenden Bohrungen nahelegt. Geplante RC-Bohrungen und LiDAR-Untersuchungen sollen das geologische Modell weiter verfeinern und die Ausdehnung des Systems testen.

Ionische Tonlagerstätten bieten strukturelle Vorteile

Beide Unternehmen profitieren von einer wichtigen geologischen Besonderheit: ionische Tonlagerstätten für Seltene Erden. Diese unterscheiden sich von klassischen Hartgesteinslagerstätten und sind in der Regel leichter zu verarbeiten, da sie weniger aufwendige Extraktionsmethoden erfordern.

Dieser Lagerstättentyp ist historisch vor allem aus China bekannt, wodurch vergleichbare Vorkommen in Brasilien strategisch besonders wertvoll sind. Die Kombination aus oberflächennaher Mineralisierung und potenziell niedrigeren Verarbeitungskosten könnte die Wirtschaftlichkeit gegenüber konventionellen Lagerstätten deutlich verbessern.

Chancen und Umsetzungsrisiken im Gleichgewicht

Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die wachsende Bedeutung Brasiliens im globalen Markt für Seltene Erden. Große Ressourcenpotenziale, zunehmende internationale Kooperation und erste industrielle Infrastruktur sprechen für eine strukturell verbesserte Investment-Story.

Gleichzeitig bestehen weiterhin Risiken. Umweltgenehmigungen, regulatorische Zeitpläne und technische Skalierbarkeit werden darüber entscheiden, wie schnell Projekte von der Exploration in die Produktion übergehen. Zudem bleiben Marktbedingungen - einschließlich Preisentwicklung und geopolitischer Faktoren - entscheidend für die Wirtschaftlichkeit.

Für Investoren bieten Unternehmen wie Meteoric Resources und Canamera Energy Metals Zugang zu einer potenziell transformativen Angebotsstory. Der Weg zur Produktion ist jedoch komplex und erfordert eine sorgfältige Beobachtung sowohl operativer Fortschritte als auch regulatorischer Meilensteine.

In diesem Sinne könnte Brasilien tatsächlich eine Schlüsselrolle für die zukünftige Versorgung mit Seltenen Erden spielen - doch deren Erschließung hängt maßgeblich davon ab, geologische Chancen und regulatorische Anforderungen gleichermaßen erfolgreich zu meistern.

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Quellen:

https://en.clickpetroleoegas.com.br/Brazil-turns-on-the-rare-earth-key-in-Minas-Gerais%3B-Po%C3%A7os-de-Caldas-inaugurates-first-extraction-laboratory%3B-US%2415-million-pilot-plant-under-nuclear-surveillance%3B-BTL96/

https://www.ft.com/content/401a9e84-3034-4375-bf39-56b92500c7aa?syn-25a6b1a6=1

https://canamerametals.com/canamera-confirms-ionic-clay-ree-mineralization-at-turvolandia-eastern-grid-returns-up-to-6431-ppm-treo-and-up-to-42-magnet-critical-rare-earth-oxides-across-83-hectares/

https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2802727-brazilian-states-to-sign-us-critical-minerals-deal

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: AU000000MEI3,CA13711A1003