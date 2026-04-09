Es gibt im Internet immer mehr Betrugsversuche und auch Festgeld-Sparer sind betroffen. Nun warnt sogar die Finanzaufsicht BaFin vor einem Angebot, bei dem Anleger im schlimmsten Fall all ihr Geld verlieren können. Im Internet kommt es immer häufiger zu Betrugsversuchen: Das Ziel ist das Geld von Anlegern. Nun warnt die BaFin vor einer neuen Masche. Wovor die BaFin Sparer jetzt warnt Konkret heißt es in einer Meldung der Aufsichtsbehörde: "Die Finanzaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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