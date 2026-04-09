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Nach einer harten Durststrecke schöpfen Anleger bei Redcare Pharmacy endlich wieder Hoffnung. Die Aktie wurde in den letzten Wochen regelrecht in den Boden gestampft, doch die neuesten Zahlen für das erste Quartal 2026 wirken wie ein kräftiges Lebenszeichen. Während die Konkurrenz durch Drogerien wie dm und Rossmann für Unruhe sorgte, beweist der Online-Apotheken-Marktführer eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Besonders das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten explodiert förmlich und zeigt, dass das Unternehmen seinen Burggraben erfolgreich verteidigt. Mit einer gewachsenen Kundenbasis und einer klaren Strategie für die Zukunft scheint das Schlimmste nun überstanden zu sein. Wer jetzt einen Blick auf den Chart wirft, erkennt ein spannendes Szenario, das mutige Investoren belohnen könnte. Ist die aktuelle Situation die, vor einem gewaltigen Kurssprung? Erfahren Sie hier, warum die Zeichen jetzt auf Erholung stehen und was das für Ihr Depot bedeuten könnte.

Redcare erwacht

Die jüngsten Nachrichten aus dem Hause Redcare Pharmacy sind Top-News, auch für alle Skeptiker. Der Konzernumsatz kletterte im ersten Quartal um satte 18 Prozent auf beeindruckende 848 Millionen Euro. Ein besonderer Treiber war dabei das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Hier konnte Redcare ein knackiges Plus von 35 Prozent verbuchen. Das zeigt, dass das E-Rezept in Deutschland endlich die erhoffte Wirkung entfalten könnte. Auch die Zahl der aktiven Kunden ist weiter gestiegen. Mittlerweile vertrauen über 14 Millionen Menschen dem Online-Händler. Das ist ein Zuwachs von über 1 Million Kunden innerhalb kürzester Zeit. Trotz des Markteintritts großer Drogerieketten bleibt die Kundenzufriedenheit auf einem extrem hohen Niveau. Der Fokus auf Automatisierung und moderne Logistikzentren wie in Pilsen zahlt sich nun aus. Die Weichen für ein profitables Jahr 2026 sind gestellt. Das Management blickt optimistisch in die Zukunft und bestätigt die Wachstumsziele.

Charttechnik

Die Lage an der Börse war für die Aktionäre zuletzt wirklich alles andere als leicht. Die Aktie wirkte zeitweise wie ausgebombt und verlor massiv an Boden. Doch genau in solchen Extremsituationen entstehen oft die besten Chancen für einen Turnaround. Der RSI lugt gerade wieder vorsichtig bei 35 Punkten hervor. Das ist ein klassisches Signal dafür, dass der übertriebene Ausverkauf sein Ende finden könnte. Die Aktie hat zudem erfolgreich wichtige Widerstandslinien zurückerobert und überwunden. Damit ist der erste Schritt aus dem tiefen Tal gemacht. Wenn die Dynamik anhält, könnte das Papier auch in Richtung der psychologisch wichtigen 50-Euro-Marke durchstarten. Da einige Hedgefonds zuletzt auf fallende Kurse gesetzt haben, liegt sogar ein massiver Short-Squeeze in der Luft. Wenn die Leerverkäufer ihre Positionen hastig schließen müssen, könnte das den Kurs wie eine Feder nach oben schnellen lassen. Die technische Bodenbildung scheint in vollem Gange zu sein und macht Lust auf steigende Notierungen.

Was tun?

Betrachtet man das Gesamtbild, ergibt sich ein eher positives Bild für Redcare. Die fundamentalen Daten sind prima und übertreffen teilweise auch hochgesteckte Erwartungen. Redcare wächst schneller als der Markt und festigt seine Position im E-Rezept-Bereich. Auch personell ist das Unternehmen mit einem neuen Finanzchef von Amazon für die Skalierung gut aufgestellt. Die Charttechnik liefert dazu passend das ideale Timing für einen antizyklischen Kauf. Das Risiko nach unten scheint nach dem heftigen Abverkauf überschaubar, während das Potenzial nach oben gegeben ist. Die Aktie ist derzeit eher attraktiv bewertet und hat vieles, was man für einen echten Rebound braucht. Wer jetzt Mut beweist, könnte schon bald von einer massiven Erholungsrally profitieren. Die Kombination aus starkem operativem Geschäft und einer ausgebombten Chart-Situation macht Redcare aktuell zu einem der spannendsten Titel im MDAX.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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