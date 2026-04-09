Im gestrigen Handel herrschte an den Weltbörsen wieder eine sehr gute Stimmung. Denn die vereinbarte 14-tägige Waffenruhe zwischen dem Iran sowie den USA und Israel sorgte für die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung der Lage. Zudem sollte die Straße von Hormus wieder freigegeben werden, was für die gesamte Weltwirtschaft wichtig wäre. So knickten daraufhin die zuvor stark gestiegenen Öl- und Gaspreise kräftig ein, hingegen zogen die Leitindizes rund um den Globus deutlich an. Eine Normalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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