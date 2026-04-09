Vom Sorgenkind zur Comeback-Story: Die Chemiebranche überrascht - ein deutscher Spezialchemiekonzern profitiert plötzlich von der neuen Lage. Der Irankonflikt wirbelt die globalen Märkte durcheinander, verknappt wichtige Vorprodukte und treibt die Preise nach oben. Was lange belastet hat, wirkt plötzlich als Katalysator. Zusammen mit der Neuausrichtung entsteht eine Kettenreaktion, die Anleger jetzt genauer verfolgen sollten.Geopolitische Verschiebungen, weniger Konkurrenz aus Asien und ein knapperes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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