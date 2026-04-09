NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 68 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal senkte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Fondsgesellschaft seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn bis 2028 aufgrund eines niedrigeren verwalteten Vermögens als gedacht./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
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