VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-04-08
|NL0009272749
|3938777.000
|395872285.82
|100.5064
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-04-08
|NL0009272772
|513000.000
|38575838.56
|75.1966
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-04-08
|NL0009272780
|360000.000
|31737791.39
|88.1605
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-04-08
|NL0009690239
|10160404.000
|400794802.47
|39.4467
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-04-08
|NL0009690247
|2208390.000
|37648819.70
|17.0481
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-04-08
|NL0009690254
|2426537.000
|29773028.83
|12.2698
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-04-08
|NL0010273801
|2681000.000
|51152934.74
|19.0798
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-04-08
|NL0010731816
|948000.000
|86760365.52
|91.5194
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-04-08
|NL0011683594
|138200000.000
|7241162132.01
|52.3963
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-04-08
|NL0010408704
|31603010.000
|1210480943.31
|38.3027
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-04-08
|NL0009272764
|318000.000
|20371937.30
|64.0627
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