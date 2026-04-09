DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwochabend erneut den Iran gewarnt. Er erklärte, dass das Schießen wieder beginnen würde, sollte keine Einigung erzielt werden. "Alle US-Schiffe, Flugzeuge und das Militärpersonal werden zusammen mit zusätzlicher Munition, Bewaffnung und allem anderen, was für die tödliche Verfolgung und Vernichtung eines bereits erheblich geschwächten Feindes angemessen und notwendig ist, in und um den Iran verbleiben, bis das TATSÄCHLICHE ABKOMMEN vollständig eingehalten wird", schrieb Trump auf Truth Social. "Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, was höchst unwahrscheinlich ist, dann geht die 'Schießerei' los - größer, besser und stärker, als es jemals zuvor jemand gesehen hat." Seine Äußerungen könnten die Besorgnis verstärken, dass der Waffenstillstand nicht halten wird. Trump und der Iran hatten am Dienstag eine zweiwöchige Kampfpause vereinbart.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/OMV AG, Zwischenbericht 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: -21,2 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm Importe PROGNOSE: +4,5% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm - US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +0,7% gg Vq 2. Veröff.: +0,7% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,8% gg Vq 2. Veröff.: +3,8% gg Vq 3. Quartal: +3,8% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.105,00 -0,4 E-Mini-Future S&P-500 6.813,00 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 25.032,25 -0,2 Topix (Tokio) 3.747,03 -0,8 Hang-Seng (Hongk.) 25.770,03 -0,5 Shanghai-Comp. 3.957,99 -0,9 Mittwoch: INDEX zuletzt +/- % DAX 24.080,63 +5,1 DAX-Future 24.266,00 +3,7 XDAX 24.024,86 -0,2 MDAX 30.295,08 +5,4 TecDAX 3.595,67 +5,0 SDAX 17.234,96 +4,2 Euro-Stoxx-50 5.913,37 +5,0 Stoxx-50 5.099,96 +4,0 Dow-Jones 47.909,92 +2,9 S&P-500 6.782,81 +2,5 Nasdaq Composite 22.635,00 +2,8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zurückhaltung dürfte den europäischen Börsenhandel am Donnerstag prägen. Die Waffenruhe im Iran-Krieg, die den Börsen weltweit am Mittwoch zu einer Hausse verholfen hat, ist fragil. Israel hat am Mittwoch Beirut und Teile des Südlibanon mit neuen Luftangriffen angegriffen. Unterdessen ist der Verkehr von Öltankern laut der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars seit Mittwochabend nach den Angriffen Israels auf den Libanon gestoppt worden. US-Präsident Trump drohte dem Iran mit der Wiederaufnahme der Angriffe. Konjunkturseitig gilt das Interesse der deutschen Handelsbilanz und der Produktion des produzierenden Gewerbes jeweils aus dem Februar. In den USA werden am Nachmittag unter anderem die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht; hier dürften Anleger vor allem auf den PCE-Preisindex achten. Er gibt Aufschluss über die Inflationsentwicklung. Zwischenberichte werden OMV, Norwegian Air und Finnair veröffentlichen. Bei den Aktien der Lufthansa könnte es nach dem Kurssprung vom Mittwoch zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein für Donnerstag angekündigter Streik der Flugbegleiter könnte die Aktie zusätzlich belasten.

Rückblick: Rally - Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat zur Wochenmitte an den europäischen Aktienmärkten für eine Erleichterungsrally gesorgt. Gleichzeitig sorgte die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch bei den Ölpreisen. Jedoch scheint die Einigung recht fragil zu sein. So hat der Iran einen Waffenstillstand im Libanon zur Bedingung für seine Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Pakistan erklärt. Iran habe zudem damit gedroht, seine Entscheidung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus rückgängig zu machen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter. Profiteure waren unter anderem die Aktien der Fluggesellschaften und der Reiseveranstalter. So stiegen die Aktien von Lufthansa, IAG und Air France-KLM um bis zu 11,3 Prozent, die Aktien von Tui machten einen Satz um 9,9 Prozent nach oben. Verlierer waren Ölwerte mit den fallenden Ölpreisen. Hier fielen Eni um 5,6 Prozent und BP büßten 5,8 Prozent ein. Die Shell-Aktie verlor 4,7 Prozent. Der Zwischenbericht von Shell zeige den Zwiespalt, mit dem das Unternehmen aufgrund des Krieges im Nahen Osten konfrontiert sei, so Dan Coatsworth von AJ Bell. Die Produktion in der Region werde durch den Konflikt gestört, die Preisvolatilität stütze jedoch andere Teile des Geschäfts.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Rally - Der DAX kletterte wieder über die Marke von 24.000 Punkten. Bei den Autotiteln legten VW um 5,5 Prozent zu, Mercedes-Benz um 4,6 Prozent und BMW um 5,3 Prozent. Der Autosektor war von den Feindseligkeiten im Nahen Osten stark betroffen. Grund waren die Sorgen über höhere Preise für Benzin sowie Strom und Aluminium, welche die Kosten für die Fahrzeugherstellung erhöhen. Für Konjunkturwerte wie Siemens, Kion und Heidelberg Materials ging es um bis zu 10,2 Prozent aufwärts. Hapag-Lloyd gewannen 6,9 Prozent. Das Unternehmen hält die Situation am Persischen Golf nach der vereinbarten Waffenruhe jedoch weiter für gefährlich. "Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiter von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab", so ein Unternehmenssprecher zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig prüfen wir kontinuierlich und sehr sorgfältig, zu welchem Zeitpunkt eine Durchfahrt wieder möglich sein wird." Kräftige Verluste gab es bei K+S (-8%). Hier hatte man wegen der Nahost-Spannungen auf einen weiteren Anstieg der Düngerpreise gesetzt. Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) stiegen um 8,9 Prozent. Der Markt honorierte die Profitabilitätsziele bei einem gleichzeitig hohen Umsatzwachstum.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben die Kurse deutscher Aktien mit neuen Schlagzeilen zum Irankrieg etwas nachgegeben. So hatte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärt, dass nach den von ihm als drei wesentliche Verstöße gegen den 10-Punkteplan seines Landes zur Beendigung des Krieges bezeichneten Vorfällen sowohl ein Waffenstillstand als auch Verhandlungen praktisch bedeutungslos seien. Lufthansa wurden bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent schwächer getaxt. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal für Freitag zum Streik aufgerufen. Auf Tradegate wurden Elmos 0,6 Prozent fester gehandelt. Der Halbleiterkonzern hat beschlossen, das Grundkapital um 3,05 Prozent herabzusetzen.

USA - AKTIEN

Rally - Die Verständigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg hat an der Wall Street eine Erleichterungsrally ausgelöst. Befeuert wurde diese durch den Einbruch der Ölpreise. Aktien von Fluggesellschaften zählten zu den Hauptgewinnern. Die Papiere von United Airlines, American Airlines und Delta Air Lines gewannen bis zu 7,8 Prozent. Auch Kreuzfahrtaktien profitierten von der Aussicht auf ein mögliches Kriegsende im Nahen Osten. Norwegian Cruise Line und Carnival kletterten um bis zu 11,2 Prozent. Dagegen standen Ölwerte mit den stark gefallenen Ölpreisen unter Abgabedruck. Occidental Petroleum, Exxon und Chevron sanken um bis zu 5,1 Prozent. Die Aktien von Chip-Herstellern waren ebenfalls gesucht. Mit der getroffenen Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran reduziere sich die Gefahr von Unterbrechungen der Chip-Lieferkette, hieß es. Zudem profitierten die kapitalintensiven Unternehmen von der Aussicht auf niedrigere Zinsen. Für Nvidia ging es um 2,3 Prozent aufwärts, Micron Technology und Sandisk gewannen 7,7 bzw. 9,8 Prozent. Meta Platforms hatte ein neues großes Sprachmodell vorgestellt, um zu OpenAI, Anthropic und Google DeepMind aufzuschließen - der Kurs legte um 6,5 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,78 -0,05 3,80 3,71 5 Jahre 3,91 -0,06 3,93 3,85 10 Jahre 4,28 -0,06 4,30 4,23

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April 09, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)

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