Die Aktienmärkte hatten sich zuletzt wegen einer Feuerpause im Iran-Krieg erholt, doch dieser könnte nun schon wieder weitergehen. Das Abkommen bröckelt und die Ölpreise steigen. Was Anleger jetzt wissen müssen. Nachdem es am Mittwoch eine breite Erholungsrallye an den Märkten wegen der Feuerpause im Iran-Krieg gegeben hatte, kommen am Donnerstag schon wieder Sorgen auf, dass die Waffenruhe binnen weniger Tage platzen könnte. Dies wäre eine Katastrophe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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