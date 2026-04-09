The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2026
ISIN Name
US91127LAD29 UTD OVER.BK 21/26 MTN
US045167FC21 ASIAN DEV.BK 21/26
DE000LB2BR55 LBBW FZA 22/26
US29874QEN07 EBRD 21/26 FLR MTN
DE000LB2BR63 LBBW FZA 22/26
XS2331216577 SANTANDER CB 21/26 MTN
US683234AT57 ONTARIO PROV 21/26
XS2195190876 SSE 20/UND. FLR B REGS
XS2331739750 BCO SANTAND. 21/26 MTN
CH1181713616 F.ABU.DA.BK. 22/26
IT0005645509 ITALIEN 25/26 ZO
DE000A4DFS26 VONOVIA SE MTN 25/27
XS1394055872 EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
XS1395057430 TELSTRA GROU. 16/26 MTN
XS1395021089 CREDIT AGR. 16/26 MTN
US836205AT15 SOUTH AFR. 16/26
US50066RAB24 KOREA NAT. OIL 16/26 REGS
DE000A1RQDP8 HESSEN SCHA.19/26
US900123CJ75 TURKEY 2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2026
ISIN Name
US91127LAD29 UTD OVER.BK 21/26 MTN
US045167FC21 ASIAN DEV.BK 21/26
DE000LB2BR55 LBBW FZA 22/26
US29874QEN07 EBRD 21/26 FLR MTN
DE000LB2BR63 LBBW FZA 22/26
XS2331216577 SANTANDER CB 21/26 MTN
US683234AT57 ONTARIO PROV 21/26
XS2195190876 SSE 20/UND. FLR B REGS
XS2331739750 BCO SANTAND. 21/26 MTN
CH1181713616 F.ABU.DA.BK. 22/26
IT0005645509 ITALIEN 25/26 ZO
DE000A4DFS26 VONOVIA SE MTN 25/27
XS1394055872 EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
XS1395057430 TELSTRA GROU. 16/26 MTN
XS1395021089 CREDIT AGR. 16/26 MTN
US836205AT15 SOUTH AFR. 16/26
US50066RAB24 KOREA NAT. OIL 16/26 REGS
DE000A1RQDP8 HESSEN SCHA.19/26
US900123CJ75 TURKEY 2026
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