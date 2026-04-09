© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture allianceDie Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran scheint bereits einen Tag nach ihrer Verkündung brüchig zu sein. Die Börsen in Asien starteten heute tiefer, der Ölpreis steigt wieder. Ist die Erholungsrallye schon vorbei?Der Iran wirft den USA vor, gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen zu haben."Das tiefe historische Misstrauen, das wir gegenüber den Vereinigten Staaten hegen, rührt von deren wiederholten Verstößen gegen jegliche Art von Verpflichtungen her - ein Muster, das sich bedauerlicherweise erneut wiederholt hat", erklärte Mohammad Bagher Ghalibafin, Sprecher des iranischen Parlaments, in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme. Drei Punkte des zehnteiligen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE