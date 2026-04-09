Es hat sich bereits abgezeichnet: Der angeschlagene Spezialverpackungshersteller Gerresheimer muss den SDAX bereits zum morgigen 10. April verlassen. Die Düsseldorfer haben es versäumt, den testierten Jahres- und Konzernabschluss bis zum 31. März vorzulegen. Den Platz nimmt ein Unternehmen ein, das sein SDAX-Debüt gibt.Der Smart-Home-Spezialist Shelly rückt für Gerresheimer in den SDAX mit Wirkung zum 10. April nach. Das Unternehmen wird derzeit mit 932 Millionen Euro kapitalisiert und hat seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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