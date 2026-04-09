Die Börsen reagierten gestern euphorisch auf die Waffenruhe im Nahen Osten. Auch die Aktie der Deutschen Bank haussierte und hat sich von ihren diesjährigen Verlaufstiefs deutlich entfernt. Die Mehrheit der Analysten bleibt verhalten optimistisch für die Deutsche Bank. So könnte es nun weitergehen.Die Erleichterung an den Märkten war gestern greifbar: Der Waffenstillstand zwischen den USA und Israel sowie dem Iran hat die Kurse beflügelt. Eine vollständige Eskalation konnte damit abgewendet werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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