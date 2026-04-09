BÖRSE AKTUELL: Iran wirft den USA einen Verstoß gegen den Waffenstillstand vor (09.04.2026)

Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Reaktion auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Der Brent-Ölpreis steigt um 1,2% auf rund 97 USD pro Barrel. Hintergrund sind das wachsende Misstrauen Irans gegenüber der US-Position sowie anhaltende israelische Angriffe in der Region. US-Index-Futures bewegen sich hingegen seitwärts.

Markt News: Eskalation zwischen Iran, USA und Israel

Neue Markt News belasten die Stimmung zusätzlich: Der iranische Parlamentspräsident wirft den USA einen Bruch der Waffenruhe vor. Gleichzeitig verweist Teheran auf israelische Luftangriffe und Drohnenoperationen, insbesondere im Libanon. Dieser kündigte Gegenmaßnahmen an.

Die USA weisen die Vorwürfe zurück. Vizepräsident JD Vance betonte, dass der Libanon nicht Teil der Vereinbarung sei. Donald Trump erklärte zudem, dass das US-Militär weiterhin voll einsatzbereit bleibe, bis eine endgültige Einigung inklusive Öffnung der Straße von Hormus erreicht sei.

Asien unter Druck - Skepsis dominiert die Börse aktuell

An den asiatischen Märkten zeigt sich die Börse aktuell deutlich schwächer. Nach anfänglicher Zuversicht überwiegt nun Skepsis:

Südkorea (KOSPI): -1,8%

Japan: -0,7%

China (HSCEI): -0,3%

Indien (Nifty 50): -0,6%

Belastend wirken weiterhin:

Unsicherheit über die Waffenruhe

Blockade der Straße von Hormus

steigende Ölpreise...

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